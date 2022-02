Calcio

Champions League, Villarreal-Juventus - Allegri e il siparietto sul gol in trasferta: "Cosa cambia? Sai che non lo so?"

CHAMPIONS LEAGUE - Allegri spiega quelle che sono le sue sensazioni circa l'"annullamento" della regola del gol doppio in trasferta. Dopo un "sai che non lo so nemmeno io?" dice che ci sono pro e contro. Ma non è un regola che cambia l'approccio in senso assoluto...

00:01:01, 12 ore fa