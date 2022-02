Allegri... Anzi, quando la sua Juve cerca di essere "bellina”, ecco che diventa meno cinica e bada meno al sodo. Questa la disamina tecnica dell'allenatore dei bianconeri che esce soddisfatto a metà del pareggio per eravamo in 6 contro 1 e siamo rimasti fermi”. La ricerca dell'estetica nel calcio? Ma perché? Si domanda... Anzi, quando la sua Juve cerca di essere "bellina”, ecco che diventa meno cinica e bada meno al sodo. Questa la disamina tecnica dell'allenatore dei bianconeri che esce soddisfatto a metà del pareggio per 1-1 contro il Villarreal . Nel primo tempo bene, oltre al gol dopo 33 secondi di Vlahovic , ma nella ripresa qualcosa non ha funzionato. Vedi l'errore di Rabiot sul gol di Parejo, ma Allegri bacchetta tutti: "”.

L'errore di Rabiot sul gol di Parejo

L'errore di Rabiot sul gol subito è stato decisivo, abbiamo lasciato Parejo in mezzo all'area da solo. Il Villarreal cercava sempre le imbucate, eravamo 6 contro 1 e siamo rimasti fermi. Per il resto abbiamo fatto una buona partita e abbiamo avuto diverse occasioni

Vlahovic non andava quindi protetto

Vlahovic ha fatto una bella partita e non era semplice, sia lui che Morata hanno fatto bene contro una squadra tecnica ed esperta. Speravo di vincere 3-0, ma serve calma e fare un passo per volta

Come ha visto la Juventus

Ricercavamo ampiezza e questa partita andava giocata in questo modo. Avevamo la partita in pugno e siamo stati leggeri, quando diventiamo bellini poi siamo meno cattivi. Meglio avere una Juve brutta e vincente che bellina e perdente. Sto cercando di trovare il giusto equilibrio per trovare il risultato. In mezzo al campo ho Zakaria che deve inserirsi, Arthur che ha qualità nel palleggio, ma scherma meno davanti alla difesa. McKennie? Lo portano a fare una radiografia al piede. Speriamo non sia niente di grave

Come vede il ritorno?

Con il discorso dei gol in trasferta che non esiste più, ora diventa come una finale. Non c'è altra soluzione, bisogna vincere al ritorno

Allegri e il siparietto sul gol in trasferta: "Cosa cambia? Non lo so"

