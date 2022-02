Calcio

Champions League, Villarreal-Juventus - Allegri: "Vlahovic? È al suo debutto, lo devo proteggere"

CHAMPIONS LEAGUE - Allegri dosa le parole in conferenza stampa, sia sui reali obiettivi della Juventus in questa stagione sia per quanto riguarda le pressioni da dare a Vlahovic. Il serbo non deve essere ora il trascinatore della Juventus, ma diventare importante passo dopo passo.

00:02:38, un' ora fa