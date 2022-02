Dalla Nigeria al mondo, senza arrendersi mai: è questa la filosofia di Arnaut Danjuma, che dopo un’infanzia incredibilmente complicata è diventato grande grazie al calcio. Nato da madre nigeriana e padre olandese, il piccolo Arnaut ha mosso i primi passi subito in salita: "alcuni giorni dormivamo in macchina, non avevamo altri posti dove andare", ha raccontato in diverse interviste.

La prima svolta arriva a 4 anni, quando il padre decide di iscriverlo a una squadra locale: l’FC Oss. In pochi allenamenti, il ragazzino nato a Lagos impressiona tutti quanti, e riesce ad entrare nel settore giovanile del PSV. All’alba della maggiore età, però, ecco un altro problema. "Di solito a 16 anni facevano firmare contratti ai giocatori in cui credevano. A me non fu offerto nulla", racconta Arnaut, che abbandona la nave-PSV e accetta di trasferirsi al NEC.

Le prime botte!

Spinto dalla voglia di dimostrare, Danjuma impatta benissimo con la nuova realtà. Partendo dal settore giovanile, si guadagna subito la convocazione in prima squadra (seconda serie olandese) e chiude la stagione d’esordio tra i "pro" con 13 gol in 30 partite: qualcosa di irresistibile. Tuttavia, la seconda serie olandese gli va stretta, e - dopo una toccata e fuga in Belgio al Bruges - nell’agosto del 2019 tenta il grande salto. Accetta l’offerta del Bournemouth di Eddie Howe e plana nel miglior campionato del mondo: la Premier League. Le aspettative sono alte, ma l’impatto è terribile: retrocessione e 0 gol in campionato. La storia sembra già finita, ma il classe 1997 non si fascia la testa e l’anno dopo, nel 2020-2021, fa letteralmente esplodere la Championship: 17 gol in 35 apparizioni. Devastante.

Arnaut Danjuma esulta dopo un gol in Atalanta-Villarreal - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La Spagna

Spettinati dagli scatti dell’olandese-nigeriano, i grandi club europei iniziano a sondare il terreno. Nell’estate del 2021 sono in tanti ad interessarsi, ma i più concreti sono i dirigenti del Villarreal, che mettono il colpo più oneroso nella storia del club. Un rischio, per caso? No, una mossa fortemente voluta da Unai Emery, che in Danjuma vede l’arma letale della sua front-line. Mr. Europa League crede fortissimamente nel talento ex PSV, e in sei mesi lo porta nell’Olimpo. Ad oggi, Arnaut Danjuma ha segnato 12 gol in 21 partite, attirando su di sé gli occhi di tutto il mondo: i tempi delle notti in macchina sono ufficialmente finiti.

In vista della super sfida di Champions League contro la Juventus, abbiamo chiesto qualche informazione in più a Felix Martin di Eurosport Spagna.

L'impatto

"Danjuma è stata una piacevole sorpresa. Nonostante qualche pregiudizio (sulla provenienza e sull’ingaggio), le sue prestazioni sono state fantastiche finora. I 12 gol e i 3 assist che ha messo a segno tra Liga e Champions League ci parlano bene di un calciatore che inizialmente è arrivato come uno sconosciuto e che si sta facendo un nome in uno dei migliori campionati del mondo".

La Juventus deve stare attenta?

"Danjuma è un calciatore che ti sbilancia. Nonostante Unai Emery lo abbia utilizzato come numero 9, la sua posizione più naturale quella di esterno, dove può diventare molto pericoloso con le sue giocate a tutta velocità. Contro la Juventus il Villarreal non avrà Gerard Moreno, per cui Emery potrebbe tornare a schierarlo come prima punta, ma quando può partire dalla sinistra è nettamente più pericoloso".

Assomiglia a qualcuno?

"Sinceramente faccio fatica a trovare somiglianze. È un esterno veloce, agile, con una buona presenza fisica, un buon controllo di palla e un ottimo rapporto con la porta; infatti, insieme a Gerard Moreno è il capocannoniere del Villarreal".

Quanto vale?

"Il Villarreal lo ha comprato per una cifra vicina ai 20 milioni, ma secondo Transfermarkt il suo valore è già raddoppiato. Non mi sorprenderebbe affatto se qualche colosso della Premier League (era nelle mire del Liverpool prima dell’acquisto di Luis Díaz) lo comprasse per una cifra vicina ai 50 mln".

