Dusan Vlahovic trova subito il gol in Champions League con la maglia della Juventus. Un debutto da sogno per l'attaccante serbo di cui si è parlato tantissimo in queste ore per non dargli pressioni visto che era solo alla sua prima partita nella massima competizione europea. Lancio di Danilo e Vlahovic segna contro il Villarreal: gol dopo 33''. Gol più veloce di un esordiente nella storia della Juventus in Champions, anche se c'è delusione per il risultato finale di 1-1 allo stadio de la Ceramica

Altro che giocatore da proteggere. 33 secondi sono bastati all'attaccante ex Fiorentina per entrare nella storia della Juventus. Non è però il gol più veloce di sempre della Juventus in Champions League. Quel record ce l'ha Del Piero che ci mise 20''12 per segnare al Manchester United nel lontano 1997. 1'14'' ci mise Gonzalo Higuain per andare a segno contro il Tottenham nel 2018 e 1'17 Mandzukic per il gol al Real Madrid nel 2018.

Andando a spulciare le statistiche, però, Vlahovic non è il debuttante che ci ha messo di meno a segnare il suo primo gol in Champions alla prima assoluta. Quel record appartiene a Yevhen Konoplyanka che ci mise appena 19'' (entrando dalla panchina). Era il 15 settembre 2015 in un Siviglia-Borussia Mönchengladbach in cui giocò gli ultimi 7 minuti di gara.

