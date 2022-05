E' il Liverpool la prima squadra ad accedere in finale nella Champions League 2021-2022. Dopo il 2-0 di Anfield, il Villarreal s'illude nei primi 45' con le reti di Dia e Coquelin. Ma le energie del Submarino Amarillo si esauriscono nella ripresa, in cui i Reds la ribaltano nel giro di 12' con Fabinho, Luis DIaz e Mané. Risultato complessivo 5-2 per Klopp, che saluta anche Emery e sogna il "Quadruple": dopo la vittoria in Coppa di Lega, la finale di Champions (contro la vincente tra Real Madrid e Manchester City), quella di FA Cup contro il Chelsea e, ovviamente, il testa a testa in campionato sempre contro il City. Una stagione pazzesca...

Fabinho. Credit Foto Getty Images

Ad

Il tabellino

Champions League Villarreal-Liverpool: probabili formazioni e statistiche IERI A 08:21

VILLARREAL-LIVERPOOL 2-3 (2-5 on agg.)

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol (79' Aurier), Pau Torres, Estupiñan (79' Trigueros); Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin (69' Pedraza); Dia (79' Alcacer), Gerard Moreno (69' Chukwueze). All.: Emery.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Djik, Robertson (80' Tsimikas); Keïta (80' Henderson), Fabinho (84' Milner), Thiago Alcantara (80' Jones); Salah, Mané, Diogo Jota (46' Luis Diaz). All.: Kliopp.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi).

Gol: 3' Dia (V), 41' Coquelin (V), 62' Fabinho (L), 67' Luis Diaz (L), 74' Mané (L).

Assist: Capoue (V, 1-0), Capoue (V, 2-0), Salah (L, 2-1), Alexander-Arnold (L, 2-2), Keïta (L, 2-3).

Note - Recupero: 2+2. Espulso: 86' Capoue per doppia ammonizione. Ammoniti: Alexander-Arnold, Lo Celso, Pau Torres.

La cronaca della partita in 10 momenti chiave

3' - GOL DEL VILLARREAL CON DIA! Straordinaria azione del submarino Amarillo: cross perfetto dalla sinistra di Estupiñan, palla rimessa al centro dal piatto di Capoue e tocco facile facile, a porta sguarnita, da parte del senegalese: 1-0!

Boulaye Dia esulta per il suo gol al 3' in Villarreal-Liverpool, Champions League 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

15' - GERARD MORENO! Colpo di testa da pochi passi sulla pessima scelta di Alisson di non uscire sul cross mancino di Estupiñan: la conclusione ravvicinata dell'ex Espanyol viene respinta da Robertson!

24' - CONTROPIEDE VELOCISSIMO DEL LIVERPOOL! Tutto pare da una caduta di Estupiñan a metà campo che lancia Salah: palla fantastica per Diogo Jota, che si allunga il pallone sul recupero dell'ex Napoli Raul Albiol, propiziando l'uscita del portiere Rulli, su cui poi Salah commette fallo.

38' - ALLISON ESCE DECISO IN AREA SU LO CELSO! L'arbitro dice che l'intervento è sul pallone. Anche se, dai replay, non sembrerebbe... Tutto è nato da un errato retropassaggio di Naby Keïta!

41' - GOL DEL VILLARREAL CON COQUELIN! Colpo di testa sonntuoso dell'ex Arsenal, che prende il tempo ad Alexander-Arnold, su cross dalla destra di Capoue, ancora una volta mal controllato da Capoue: 1-0 e doppio confronto, ora, in perfetta parità!

Francis Coquelin esulta dopo il 2-0 del Villarreal sul Liverpool, Champions League 2021-2022 (Getty Images) Credit Foto Getty Images

55' - PUNIZIONE BATTUTA A SORPRESA DAL LIVERPOOL! La palla arriva ad Alexander-Arnold che, dalla distanza, colpisce la traversa su deviazione di Coquelin!

62' - GOL! IL LIVERPOOL ACCORCIA LE DISTANZE CON FABINHO! Salah lo manda al cross sulla destra (mandando al bar Capoue), ma l'ex Monaco mira la porta con la palla che passa sotto le gambe di un colpevole Rulli: 2-1!

Fabinho. Credit Foto Getty Images

67' - GOL DEL LIVERPOOL CON LUIS DIAZ! Alexander-Arnold, dalla destra, serve con un mancino a giro ben calibrato l'ex Porto (subentrato a Diogo Jota nell'intervallo), abile a schiacciare a rete di testa!

Virgil van Dijk e Luis Diaz. Credit Foto Getty Images

74' - GOL DEL LIVERPOOL CON MANE! Il senegalese, su palla di Keïta, parte dalla propria metà campo indisturbato, scarta Rulli sulla tre quarti e insacca a porta vuota! E' 2-3: TUTTO RIBALTATO ALL'ESTADIO DE LA CERAMICA!

Sadio Mane. Credit Foto Getty Images

81 - CURTIS JONES! Rasoterra dal limite respinto da Rulli: il Liverpool sfiora il poker!

Il migliore

Luis Diaz. Entra all'intervallo e cambia completamente il volto alla partita, restituendo brio e imprevedibilità all'attacco del Liverpool. Sfiora un palo in destro a giro e, di testa, sigla la rete del 2-2 su assist di Alexander-Arnold.

Il peggiore

Robertson. Colpevole su entrambi i gol subiti, in cui si lascia sempre scappare Capoue.

Il momento social

Quarta finale di Champions raggiunta da Klopp, che eguaglia così Marcello Lippi, Alex Ferguson e Carlo Ancelotti (che contro il City ha però la chance di portarsi a quota 5)

Klopp: "Essere in una semifinale è davvero pazzesco!"

Premier League Il Liverpool non sbaglia: 1-0 a Newcastle, ci pensa Keita 30/04/2022 A 11:25