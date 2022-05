Torna il palcoscenico della Champions League con la prima semifinale che andrà in archivio: martedì 3 maggio con calcio d'inizio fissato alle ore 21 è previsto l'incontro Villarreal-Liverpool. Tanta attesa per scoprire chi sarà la prima semifinalista, con i Reds che hanno indubbiamente il favore del pronostico visto Ammazza grandi' che si sono conquistati dopo aver battuto prima la Juventus allo Stadium e poi i campioni di Germania del Gerard Moreno-Danjuma mentre gli inglesi sul tridente devastante Salah-Mané-Diaz. con la prima semifinale che andrà in archivio: martedì 3 maggio con calcio d'inizio fissato alle ore 21 è previsto l'incontro. Tanta attesa per scoprire chi sarà la prima semifinalista, con iche hanno indubbiamente il favore del pronostico visto il 2-0 maturato ad Anfield Road grazie all'autorete di Pervis Estupinian e Sadio Manè. Impresa ostica, dunque, per il Villarreal anche se il cammino degli spagnoli in terra europea non può far dormire sogni tranquilli a Klopp visto lo slogan di '' che si sono conquistati dopo aver battuto prima la Juventus allo Stadium e poi i campioni di Germania del Bayern Monaco. Gli spagnoli possono contare sul tandem d'attaccomentre gli inglesi sul tridente devastante

PROBABILI FORMAZIONI

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Yeremi Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso; Gerard Moreno, Danjuma. All. Unai Emery

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

STATISTICHE

Il Villarreal ha perso due delle tre partite contro il Liverpool nel competizioni europee. L'unica vittoria è avvenuta nella semifinale di Europa League 2015/2016 dove sono riusciti ad imporsi per 1-0 con rete all'ultimo minuto di Adrian Lopez.

Dopo la vittoria dell'andata , il Liverpool potrebbe vincere entrambe le gare contro un avversario spagnolo. Se questo dovesse accadere, sarebbe solo la seconda volta nella loro storia dopo la doppia vittoria contro il Real Madrid nella lontana Champions League del 2009/2009.

Se passerà il turno, il Liverpool è pronto a giocarsi la sua decima finale in coppe europee e sarebbe la quarta squadra (dopo Real Madrid, Bayern Monaco e Milan) a raggiungere la doppia cifra.

L'attaccante del Villarreal Danjuma ha messo a segno in questa Champions League 6 gol ed un assist. L'ultimo giocatore olandese a fare così bene è stato Robben con il Bayern Monaco nella stagione 2013/14 (quattro gol e quattro assist).

Sadio Mané ha segnato 14 gol per il Liverpool nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League, compreso il gol contro il Villarreal all'andata. Ora è a un solo gol dall'eguagliare Frank Lampard come il giocatore che ha segnato più gol per una squadra inglese in queste partite nella competizione (15 per il Chelsea).

DOVE VEDERLA IN TV

Villarreal-Liverpool verrà trasmessa in diretta e in chiaro su Mediaset, e il canale sul quale sarà possibile seguire la partita sarà Canale 5. Match in diretta anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport (251 del satellite). Si potrà seguire la partita anche in diretta streaming collegandosi al sito di Sportmediaset o abbonandosi a Mediaset Infinity. I clienti Sky potranno ricorrere al servizio Sky Go scaricando l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale. Infine, c'è l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky.

