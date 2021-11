Partita decisiva per l'che, dopo la sconfitta e il pari nel doppio incontro col Manchester United , è scivolata al 3° posto del girone ( guarda la classifica ). Si gioca peròe i nerazzurri devono sfruttare la sfida con loper mettersi in una posizione di vantaggio. Erano due i dubbi per Gasperini che ha sceltoal posto di Djimsiti per guidare la difesa eal posto di Pessina per il ruolo di trequartista. L'ucraino affiancherà Pasalic in supporto di Zapata. In casa Young Boys mancano von Ballmoos, Fassnacht e Nsame, con Wagner che decide di piazzare il 4-3-3 con tridente Elia-Siebatcheu-Ngamaleu. Il campo sintetico farà la differenza?