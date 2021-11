YOUNG BOYS-ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI

Ad

Young Boys (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Riedere. Allenatore: Wagner.

Serie A Le pagelle di Atalanta-Spezia 5-2: Pasalic letale, Zapata super IERI A 16:24

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Daniel Siebert

YOUNG BOYS-ATALANTA: DOVE VEDERLA IN TV E LIVE STREAMING

La partita si giocherà in Svizzera allo Stade de Suisse (con calcio d'inizio fissato alle 21.00) e sarà trasmessa da Sky sui canali 204 e 253 del satellite per chi vorrà vedere la gara in tv. Per lo streaming sono tre invece le opzioni, tutte a pagamento: la prima è Sky Go, la seconda è Now Tv, servizio on demand sempre di Sky e la terza è invece Infinity +.

LE STATISTICHE

Lo Young Boys ha perso, nel suo unico precedente, contro l'Atalanta nella seconda giornata di Champions League (0-1). La squadra svizzera ha fatto solo tre tiri in tutta la partita (uno in porta) e solo uno nel secondo tempo. Duván Zapata è stato protagonista di quattro gol in quattro presenze per l'Atalanta nella UEFA Champions League in questa stagione (un gol e tre assist), eguagliando la sua quota di gol nella competizione; l'Atalanta non è riuscita a vincere nessuna delle ultime tre partite in trasferta nella competizione, concedendo ben otto gol.

Lo Young Boys ha vinto la prima partita della fase a gironi della Champions League 2021-22 (2-1 vs.Manchester United), ma da allora hanno subito tre sconfitte consecutive nella competizione. Se perde questa partita, subirà quattro sconfitte consecutive in una grande competizione europea per la prima volta nella sua storia.

Atalanta, le avversarie nel Girone F di Champions League

Serie A Pokerissimo della Dea col jolly Pasalic, Spezia steso 5-2 20/11/2021 A 13:48