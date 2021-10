Champions League

A margine della vittoria esterna contro lo Zenit maturata in extremis grazie alla giocata di Kulusevski, Massimiliano Allegri e i protagonisti del match si sono presentati ai microfoni di Prime Video, Sky e in conferenza stampa post-partita: per i Bianconeri è il quarto successo consecutivo per 1-0, nonchè quarta dimostrazione di solidità difensiva. Una Juve metodica, compatta e cinica, che tuttavia non ha soddisfatto a pieno il suo allenatore.

Su risultato e prestazione

"Il risultato è ottimo. Dopo tre partite nove punti, non abbiamo ancora subito gol e così abbiamo la possibilità fra quindici giorni di giocarsi il passaggio del turno. Non abbiamo fatto una prestazione buona, siamo stati un po' lenti, abbiamo sbagliato molto tecnicamente".

Sullo step successivo

"Bisogna migliorare la fase di possesso quando la palla arriva vicina all'area. Bisogna fare delle scelte migliori. Bisogna capire che dopo l'1-0 non possiamo prendere una punizione ai 20 metri. Diciamo che è la prestazione giusta col risultato ottimo".

Cosa non ha funzionato

"Bisogna giocare di più due contro uno sugli esterni. Dobbiamo fare meglio anche quando la palla arrivava fra le linee. Gi spazi erano stretti ma abbiamo fatto scelte sbagliate e dobbiamo migliorare".

Solo Dybala può portare qualità?

"La possono dare tutti. E' una questione di gestione della palla e di scelte. Paulo è abile fra le linee ma la devono migliorare Kulusevski, Bernardeschi, Chiesa. Bisogna lavorarci per migliorare".

La "sua" Juventus?

"Non mi piace dire che è la mia Juventus. Ho una rosa importante di giocatori però bisogna migliorare molto. Le cose combaciano: abbiamo giocato male e vinto".

Kulusevski: "Mi sono fatto trovare pronto"

"Sono entrato in partita e ho provato a far la differenza. Non ci sono riuscito all'inizio, era difficile giocare. Mi sono fatto però trovare pronto al momento giusto. Dobbiamo far giare meglio il pallone. Nel primo e nel secondo tempo abbiamo giocato molto male ma la forza è vincere anche quando si gioca male".

Bonucci: "Dopo CR7 abbiamo ritrovato umiltà"

"E' stata una gara dura, loro appena persa palla si chiudevano. Il merito della vittoria è di tutta la squadra, abbiamo ritrovato la voglia di soffrire e di avere pazienza, questa è la cosa più importante. Nel recente passato avevamo perso questa caratteristica da Juve, giocavamo con un grande campione come CR7 e volevamo metterlo in condizione di fare sempre bene pensando potesse risolvere lui tutte le partite. Quest'anno stiamo ritrovando quell'umiltà giusta che serve per ritrovare la vittoria".

De Sciglio: "L'assist? Il miglior regalo di compleanno"

"Festeggiare così il compleanno penso sia il modo migliore ma principalmente per la vittoria della squadra. Fare tre su tre nelle prime partite di Champions non ci garantisce il passaggio del turno ma è un primo passo. Testa al campionato e al ritorno con lo Zenit pensiamo a passare il turno".

