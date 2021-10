La filosofia pragmatica di Allegri ha guarito la Juventus. Reduci da cinque vittorie consecutive, i Bianconeri proveranno a chiudere l'andata del girone H di Champions League a punteggio pieno. La compagine bianconera affronterà nella sua terza uscita lo Zenit campione di Russia. Con tre punti maturati in due gare, la squadra di Semak occupa la terza posizione nel girone, a parimerito con il Chelsea in seconda. Due vittorie per la banda di Allegri (3-0 sul Malmoe e 1-0 sul Chelsea). Queste le scelte dei due tecnici per questo match valido per la 3ª giornata di campionato.

Zenit-Juventus: le formazioni ufficiali

ZENIT (4-3-3): Kritsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Karavaev, Barrios, Wendel; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri

Arbitro: Sandro Scharer.

