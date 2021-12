Clamoroso a San Pietroburgo: lo Zenit ferma sul 3-3 il Chelsea campione in carica e permette alla Juventus, vittoriosa 1-0 sul Malmo, di guadagnare la testa del gruppo H. La sfida alla Gazprom Arena si apre con un forcing pazzesco dei Blues, che sbloccano subito la sfida al secondo minuto grazie al tap-in di Werner. Gli uomini di Tuchel rallentano però progressivamente, lasciando sempre più campo agli ospiti che prima pareggiano grazie a Claudinho e poi con Azmoun ribaltano clamorosamente il risultato. Nella ripresa la reazione del Chelsea non tarda ad arrivare: il forcing produce i suoi frutti al minuto 60, quando Lukaku raccoglie un assist al bacio di Werner e spinge in porta il pallone del pareggio. Nel finale arriva la doppietta di uno scatenato Werner: fantastica giocata in area di rigore e potente destro a fulminare Kerzhakov. Lo Zenit però ci crede, sente profumo di impresa e si regala un pareggio più che meritato con Ozdoev, che supera Kepa con un missile terra aria stampato all'incrocio dei pali. Una prestazione deludente per gli inglesi, che incroceranno con ogni probabilità un avversario di primissimo livello agli ottavi di finale.

Il tabellino

Ad

Zenit San Pietroburgo - Chelsea 3-3

Premier League Chelsea ko nel derby: il West Ham rimonta e passa 3-2 04/12/2021 A 12:26

ZENIT SAN PIETROBURGO (3-4-2-1): Kerzhakov; Barrios, Lovren, Rakitskyy (66' Krugovoy); Karavaev, Kuzayev (80' Ozdoev), Wendel (51' Mostovoy), Douglas Santos; Malcom (79' Erokhin), Claudinho; Azmoun (79' Dzyuba). All.: Semak

CHELSEA (3-4-1-2): Kepa; Azpilicueta, Christensen, Sarr; James, Saul (76' Marcos Alonso), Barkley (65' Pulisic), Hudson-Odoi (65' Ziyech); Mount; Werner, Lukaku (75' Havertz). All.: Tuchel

ARBITRO: S. Gozubuyuk

GOL: 2' Werner, 38' Claudinho, 41' Azmoun, 62' Lukaku, 85' Werner, 90+4 Ozdoev

ASSIST: 2' Barkley, 38' Douglas Santos, 41' Malcom, 62' Werner, 85' Pulisic, 90+4 Dzyuba

AMMONITI: 37' Hudson-Odoi, 60 Lovren

ESPULSI: -

NOTE: recupero 7'

La cronaca in 6 momenti

02 - WERNEEEEEERRR!! WERNEEEEEERRR!!! IL CHELSEA E' GIA' IN VANTAGGIO! Calcio d'angolo di Barkley a rientrare, il cross subisce un paio di deviazioni e finisce sul destro di Werner, che da pochi passi deve solo spingere in porta la sfera!

38 - CLAUDINHOOOOOOOOO!!! HA PAREGGIATO LO ZENIT, HA SEGNATO CLAUDINHO!! Secondo gol in questa Champions per il brasiliano, che su un perfetto cross dalla sinistra di Douglas Santos la spinge in rete di testa: pareggia lo Zenit, al momento la Juve è prima!!

41 - AZMOOOUUUUUUNNNN!! INCREDIBILEEEEEE, LO ZENIT E' IN VANTAGGIOOOOO!! Dormita colossale della difesa del Chelsea dopo il pallone riconquistato da Barrios, palla in profondità per l'iraniano che scarta Kepa e deposita in porta il vantaggio russo!

63 - LUKAKUUUUUUUUUUU!!! ROMELUUUUU LUKAKUUUUUU!!! HA PAREGGIATO IL CHELSEA!!! Spettacolare stavolta l'azione dei Blues, con Werner che tutto solo in area dopo uno splendido taglio in verticale serve Lukaku un cioccolatino da spingere in rete!

70 - KEEEEPAAAAAA!!! CHE COSA HA PRESO AD AZMOUN!!! PARATA SENSAZIONALE!!! Riflesso incredibile del portiere spagnolo sull'iraniano, che aveva svettato più in alto di tutti sul fantastico cross di Claudinho: si salva il Chelsea!

90+4 - OZDOEEEEEEEVVVV!!! OZDOEEEEEEEVVVV!!! INCREDIBILE, HA PAREGGIATO LO ZENIT!!! Botta micidiale del nuovo entrato, che raccoglie la sponda di Dzyuba e scarica un siluro all'incrocio dei pali!! Non può nulla Kepa, Juve che torna clamorosamente prima nel girone!

Il momento social

MVP

Il migliore - WERNER: si capisce che è in serata dal gol in apertura, con cui sembra poter regalare una serata tranquilla ai suoi. Imprendibile quando scatta tra le linee, si regala una doppietta e serve anche un assist a Lukaku: protagonista assoluto, ma non basta ai Blues.

il peggiore - SARR: Claudinho dalla sua parte fa quello che vuole, Azmoun lo batte su tutti i duelli, Dzyuba lo sovrasta nell'azione del 3-3. Veniva da una sola presenza in stagione, stasera ha mostrato perché: inadeguato, su tutti i fronti.

Lukaku contro il razzismo: "FIFA e UEFA devono intervenire"

Premier League Chelsea senza freni: Tuchel batte Ranieri 1-2 con Mount e Ziyech 01/12/2021 A 19:23