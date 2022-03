Manchester United-Atletico Madrid e il ritorno del Re. Sarà sicuramente la partita più spettacolare e incerta di questo turno di Champions League dopo la Bernabeu per mano del Real Madrid. Gli inglesi stanno vivendo la loro stagione tra alti e bassi e vengono dal clamoroso successo contro il Cristiano Ronaldo. Lecito pensare, quindi, che buona parte della qualificazione passerà dai piedi del portoghese e degli altri fuoriclasse come Pogba e Sancho. Dall'altra parte, l'Atletico Madrid continua la lotta in Liga per il quarto posto con il Barcellona (in ripresa) che sta recuperando terreno per le primissime posizioni. Nell'ultima partita, l'Atletico ha superato in casa il Cadiz per 2-1 con le reti di Joao Felix e dell'ex Udinese Rodrigo De Paul. e il ritorno del Re. Sarà sicuramente la partita più spettacolare e incerta di questo turno didopo la caduta dei titani del PSG alper mano del Real Madrid. Gli inglesi stanno vivendo la loro stagione tra alti e bassi e vengono dal clamoroso successo contro il Tottenham con tripletta diLecito pensare, quindi, che buona parte della qualificazione passerà dai piedi del portoghese e degli altri fuoriclasse come Pogba e Sancho. Dall'altra parte,continua la lotta in Liga per il quarto posto con il Barcellona (in ripresa) che sta recuperando terreno per le primissime posizioni. Nell'ultima partita, l'Atletico ha superato in casa il Cadiz per 2-1 con le reti di Joao Felix e dell'ex Udinese Rodrigo De Paul.

PROBABILI FORMAZIONI

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Varane, Maguire, Alex Telles; Fred, Matic; Sancho, Pogba, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Rangnick

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; M. Llorente, Giménez, Felipe, Reinildo Mandava; Ferreira Carrasco, De Paul, Koke, Renan Lodi; João Felix, Correa. All. Simeone

STATISTICHE

L'Atlético Madrid è stato eliminato in tre delle quattro occasioni in cui non è riuscito a vincere l'andata di una partita in casa. L'unica eccezione è stata la vittoria per 3-1 contro il Chelsea, nella semifinale 2013-14, dopo un pareggio senza reti all'andata.

è stato eliminato in tre delle quattro occasioni in cui non è riuscito a vincere l'andata di una partita in casa. L'unica eccezione è stata la vittoria per 3-1 contro il Chelsea, nella semifinale 2013-14, dopo un pareggio senza reti all'andata. Il Manchester United ha vinto solo due delle ultime otto partite in casa contro squadre spagnole in Champions League.

ha vinto solo due delle ultime otto partite in casa contro squadre spagnole in Champions League. Cristiano Ronaldo ha segnato in entrambe le partite in casa di Champions in questa stagione e ha la possibilità di andare in gol per la terza volta di fila. Se dovesse accadere, sarebbe la seconda volta che gli capita con il Manchester United (precedentemente tra novembre 2007 e marzo 2008).

ha segnato in entrambe le partite in casa di Champions in questa stagione e ha la possibilità di andare in gol per la terza volta di fila. Se dovesse accadere, sarebbe la seconda volta che gli capita con il Manchester United (precedentemente tra novembre 2007 e marzo 2008). Anthony Elanga , 19 anni, ha segnato il pareggio del Manchester United a Madrid all'andata. L'unico giocatore Under 20 ad aver segnato sia all'andata che al ritorno in un match di eliminazione diretta è Kylian Mbappé che lo ha fatto nella stagione 2016-17 sia contro il Manchester City (ottavi di finale) che contro il Borussia Dortmund.

, 19 anni, ha segnato il pareggio del Manchester United a Madrid all'andata. L'unico giocatore Under 20 ad aver segnato sia all'andata che al ritorno in un match di eliminazione diretta è Kylian Mbappé che lo ha fatto nella stagione 2016-17 sia contro il Manchester City (ottavi di finale) che contro il Borussia Dortmund. Bruno Fernandes ha fatto registrare sei assist in Champions League in questa stagione, un record raggiunto solo da tre giocatori del Manchester United in una singola annata nella competizione: David Beckham nel 1998-99 (8), Dwight Yorke nel 1998-99 (7) e Ryan Giggs nel 2006-07 (7).

DOVE VEDERLA IN TV

Manchester United-Atletico Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 5, visibile in HD al numero 5 del digitale terrestre. La gara di Old Trafford sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. La diretta streaming è affidata alla piattaforma Mediaset Infinity, previo abbonamento attraverso Sky Go. Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW.

