La moviola di Chelsea-Juventus (arbitro Jovanovic)

22' VANTAGGIO DEL CHELSEA! 1-0 CHALOBAH - Calcio d'angolo dalla sinistra, Rudiger con una sponda, tocca il pallone verso Chalobah che a centroarea con un tiro al volo secco, fulmina Szczesny e porta avanti i Blues. Bonucci e compagni accerchiano subito il direttore di gara, chiedendo l'annullamento della rete per un tocco di mano del difensore tedesco, che anche dal replay appare palese (seppur viziato anche da uno sfortunato rimpallo con de Ligt). Visto che il regolamento impone che se c'è un tocco di mano (volontario o involontario) in un'azione da gol, quella rete non vada convalidata: la decisione di Jovanovic e di chi lo assiste al VAR di convalidare comunque il gol del Chelsea appare un errore grave. Erroraccio da matita blu e Juve penalizzata in questo caso.

