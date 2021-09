Intervistato dal "The Telegraph", Federico Chiesa, giocatore della Juventus e della nazionale azzurra, ha affrontato diversi temi. "Inghilterra-Italia? È stata una finale fantastica no? Forse la notte migliore della mia vita. Subire gol ci ha lasciato un po' spaventati perché sembrava strano, ma la nostra umiltà e la nostra mentalità ci hanno aiutato a vincere. L’Inghilterra è stata fantastica e la finale era 50/50. È finita ai rigori, e (Gianluigi) Donnarumma è stato il miglior giocatore parandone due. Si è meritato il premio di migliore in campo".

Dopo aver vinto gli Europei c'è più pressione su di me e sui miei compagni di squadra, ma è quello che vogliamo

"La metà dei giocatori piangeva e l’altro 50 per cento correva cercando di abbracciare Donnarumma. Ma poi tutti piangevano. Tutti erano pieni di emozione. Un sogno che si avvera. Jorginho? È un giocatore straordinario. Spesso quando non ha la palla sta facendo un sacco di "lavoro sporco" per la sua squadra. Ha una grande conoscenza del calcio, in campo e anche fuori perché aiuta gli altri giocatori a capire cosa dice l’allenatore. Io il migliore d'Europa? C’è ancora molto da fare, molto da vincere, molto da migliorare e un giorno spero che questo diventi la verità. Il mio gioco deve svilupparsi e devo mostrare molto di più".

"Le richieste aumentano perché ho appena vinto un torneo e gioco alla Juve, ma stare a Torino è quello che voglio. Voglio dare il massimo. L'inizio di stagione? Non sugli standard del passato. Dopo aver vinto gli Europei c'è più pressione su di me e sui miei compagni di squadra, ma è quello che vogliamo. Ecco perché ho deciso di venire qui. Vogliamo vincere tutto".

