L’Inter lascia Anfield Road con la consapevolezza di essersela giocata alla pari contro una delle candidate alla vittoria della Champions League, dopo una sconfitta per 2-0 all’andata e un blitz per 1-0 nel match di ritorno , ma anche con l’ansia per due infortuni che non possono lasciare troppo tranquillo Simone Inzaghi. Già perchésono dovuti uscire anzitempo dal match per due problemi muscolari che saranno valutati mercoledì, al rientro, dalla trasferta in terra inglese ad Appiano. Ma con la sfida contro il Torino alle porte, l’Inter auspica che non sia nulla di grave.