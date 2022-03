Una settimana dopo la scioccante eliminazione di Leo Messi col PSG , la Champions League saluta anche Cristiano Ronaldo che, per il terzo anno consecutivo, non riesce a superare l’ostacolo ottavi di finale di Champions League. Dopo Lione e Porto con la Juventus, ad eliminare CR7 e il suo United dalla Coppa Campioni ci ha pensato l’Atletico Madrid di Diego Simeone , storicamente una delle vittime preferite dell’asso portoghese (25 gol con due triplette nella fase ad eliminazione diretta di Champions League) che però non è riuscito a lasciare il segno nel doppio confronto e, nella sfida di ritorno all’Old Trafford, ha addirittura chiuso la gara senza nemmeno scagliare un tiro verso la porta difesa, magistralmente, da Oblak

Zero tiri in porta, è la terza volta che accade in un match di Champions

Per sua maestà CR7, miglior cannoniere della storia della Champions League, si tratta della terza volta in carriera che chiude un match senza nemmeno uno straccio di tiro in porta. Per ritrovare le altre due volte, bisogna risalire addirittura al Clasico di Champions, del maggio 2011 e a un Manchester United-Panathinaikos del novembre 2003.

La difficile serata di Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid

Minuti in campo 90' Tiri in porta 0 Tiri fuori dallo specchio 0 Passaggi chiave 0 Palle perse 10 Dribbling (completati/tentati) 0/3

Questa è anche la seconda annata consecutiva in cui Ronaldo nella fase eliminatoria della massima competizione europea per club non trova il gol dopo che per 14 annate consecutive (dal 2006-07 al 2019-20) il portoghese era sempre riuscito a trovare la via del gol nella fase più calda della stagione. Un chiaro segnale che il tempo sta passando e la caduta degli Dei dell’ultimo ventennio del calcio mondiale prosegue inesorabile.

