Oggi non sarà la solita edicola in cui si parla di calciomercato: inevitabilmente il commento dei quotidiani in edicola oggi riguarda la dolorosissima eliminazione della Juventus dalla Champions League, avvenuta per mano del Villarreal. Lo 0-3 dello Stadium di Torino pesa come un macigno sui giudizi sulla squadra di Massimiliano Allegri.