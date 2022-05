Dall’inviato a Parigi. Caos allo Stade de France. La Finale di Caos allo Stade de France. La Finale di Champions League 2022 tra Liverpool e Real Madrid (qui la DIRETTA SCRITTA ) inizierà in ritardo a causa di un mix di fattori che ha complicato l’inizio del match. In particolare l’afflusso dei tifosi del Liverpool è stato molto, molto lento. Gli inglesi hanno raggiunto in massa Parigi, circa 80mila persone, nonostante i biglietti fossero solo 20mila.

A lungo nel pomeriggio sono rimasti nella fan zone a est di Parigi a loro dedicata, a circa una decina di chilometri dallo Stade de France. Quando il grosso numero di persone con il biglietto però ha lasciato la zona, nei pressi dell’impianto ha iniziato a trovare file di controlli piuttosto rigidi e l’afflusso è stato molto lento. Tant’è che alle 21:00, ora del fischio d’inizio, una parte di tribuna vantava ancora tantissimi posti vuoti.

Si è creata così una confusione non da poco ai cancelli, con qualcuno – non solo del Liverpool, ma anche residenti francesi della zona – che ha provato a fare il furbo, scavalcando le cancellate e correndo dentro.

A quel punto la UEFA ha comunicato, alle 20:45 circa, che la finale sarebbe stata rinviata. Non precisando però l’ora. Liverpool e Real Madrid sono così tornate in campo alle 21:05 per un nuovo riscaldamento. Nel mentre però fuori c’è ancora tanta gente, specialmente tra i tifosi del Liverpool. Il fischio d’inizio dovrebbe essere alle 21:36 (dopo la cerimonia d'apertura, iniziata intorno alle 21:20). Vedremo.

