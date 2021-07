Taremi ha segnato questo splendido gol nei minuti di recupero del ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League , anche se questa rete non è servita a evitare l’eliminazione del Porto contro i futuri vincitori del torneo.

Il podio del Gol della Stagione di UEFA.com

1° Mehdi Taremi (Chelsea- PORTO 0-1) UEFA Champions League – ritorno quarti di finale, 13/04/2021

2° Lorenzo Insigne (Belgio – ITALIA 1-2) UEFA EURO 2020 – quarti di finale, 02/07/2021

3° Kemar Roofe (Standard Liège – RANGERS 0-2) UEFA Europa League – fase a gironi, 22/10/2020

Sono stati presi in considerazione solo i gol segnati nelle competizioni UEFA per club e nazionale svolte da ottobre 2020 a luglio 2021. I dieci gol finalisti sono stati selezionati dagli osservatori tecnici della UEFA. Il portale di UEFA.com dedicato al premio è stato l’unico canale per partecipare alle votazioni, e ha ricevuto oltre 600.000 voti. Gli utenti hanno inoltre avuto la possibilità di guardare i gol sul canale YouTube di UEFA.com e su UEFA.tv, e partecipare al dibattito su Twitter e Facebook attraverso l’hashtag #GoalOfTheSeason.

