Novità in vista nelle prossime Champions League ? Secondo il quotidiano inglese "The Guardian" qualcosa bolle in pentola e ad accendere il fuoco sarebbe stata l'ECA (European Club Association). L'ente, presieduto da Nasser Al-Khelaifi, starebbe pensando di proporre alla UEFA un nuovo metodo di qualificazione alla competizione europea più ambita. Secondo questa idea, due squadre si qualificherebbero al torneo in base al loro ranking e cioè con i risultati ottenuti nelle ultime cinque edizioni, scongiurando un possibile fallimento nei rispettivi campionati e dunque la mancata qualificazione con il regolamento attuale.

Crack PSG: 11 anni di spese folli e fallimenti in Champions

Una proposta portata avanti soprattutto dai club di Premier League, sicuramente i più competitivi come numero di squadre con in testa l'obiettivo Champions. Le società inglesi facenti parte dell'ECA sono addirittura dieci. Decisiva, per capire la fattibilità e l'approvazione di questa idea, sarà la prossima Assemblea dell'ente in programma a Vienna, a cui prenderà parte anche il presidente della UEFA Ceferin.

