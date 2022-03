Calcio

Havertz: "Guerra Ucraina? La cosa più brutta che c'è, tutti noi speriamo nella pace"

CHAMPIONS LEAGUE - Nella conferenza stampa di vigilia del match di ritorno di Champions League contro il Lille, l'attaccante del Chelsea Kai Havertz risponde così a chi gli chiede un giudizio sulla guerra in Ucraina: "E' una cosa molto più grande e importante di noi che giochiamo a calcio. E' difficile per me parlarne perché non sono dentro la politica so che però voglio la pace".

00:00:53, 39 minuti fa