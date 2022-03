In principio fu la propaganda. Juventus favorita. Favorita un tubo. In questo scorcio, addirittura: con l'infermeria zeppa e il centrocampo a pezzi, solo quei tre, sempre quei tre. Manuel Locatelli, Arthur, Adrien Rabiot. Pur di gonfiare i nomi dei giocatori, spacciamo troppo "silicone". Romelu Lukaku , uomo chiave dell'ultima saga interista, fa la riserva del Chelsea. Il Villarreal aveva "pareggiato" la finale di Europa League con il Manchester United, regolato ai rigori (a proposito), e vinto 3-2 a Bergamo. Con "tripletta", fra andata e ritorno, di Arnaut Danjuma.

Se con Massimiliano Allegri Cristiano Ronaldo esci nei quarti con l'Ajax, con Maurizio Sarri e Cristiano negli ottavi con il Lione, con Andrea Pirlo e il marziano ancora negli ottavi con il Porto, perché mai senza Cristiano e Federico Chiesa la Vecchia avrebbe dovuto partire in "vantaggio" sul Sottomarino? Suvvia. Che poi lo scarto sia stato bugiardo e Unai Emery l'abbia fabbricato "alla Allegri", è un dettaglio che coinvolge la longa manus della storia. Con quanti tiri aveva vinto Madama a Firenze, in coppa? E a Marassi, con la Sampdoria, in campionato? Suvvia (e due).

Voce del popolo: a gennaio hanno preso Dusan Vlahovic. Certo. Gol e traversa al battesimo in Champions. Ha 22 anni, ed è un forte progetto di bomber: a patto che le munizioni siano all'altezza delle ambizioni (sue) e delle esigenze (collettive). Non lo sono state. Quando per tre volte consecutive si cade agli ottavi, parlare di fallimento è il minimo; e di fatalità, comico. Nessuno pretendeva di arrivare a Parigi. Ma almeno ai quarti, sì. O comunque, di giocarseli sino in fondo, come ha fatto il Villarreal, con le sue risorse e i suoi limiti, e non per 180 minuti meno un tempo. In Europa un "trentello" di bollicine non basta. Soprattutto se produci poco e quel poco lo sbagli, e solo in un caso per iella.

La speranza è che sia tutta colpa del mister. Non lo è. La colpa è della società che, dopo averne azzeccate molte, dal 2019 non ne azzecca una, fra mercati e scelte politiche. Riassunto delle puntate precedenti: chiuso il quinquennio di Allegri, si decise di privilegiare la strada del "giuoco" ai viottoli del corto muso. Evviva Sarri. Uno scudetto, il nono: cacciato. Virata su Pirlo e la sua "verginità". Il quarto posto, la Supercoppa, la Coppa Italia: trombato pure lui. Ri-evviva. Ancora Allegri. Che tutto è - un grande gestore, un grande incartatore - meno che un creatore. Rammenta il Fabio Capello del post Arrigo Sacchi. Non già il fiammifero che sarebbe servito. Per giunta, con due anni di ruggini nella testa.

Prigioniero della Superlega, Andrea Agnelli ha perso letteralmente la bussola. Il quadriennale a nove milioni netti a stagione lega Allegri alla Juventus più di quanto John Elkann non abbia voluto fare con il cugino, affiancandogli Maurizio Arrivabene. Il futuro di Paulo Dybala è un problema, non l'ultimo ma neppure il primo. Persi i milioni che i quarti di nobiltà avrebbero garantito, si va verso l'ennesimo sprofondo rosso, e fra una rosa sopravvalutata e un allenatore che vive in un mondo che solo da noi coincide con la classifica - e comunque assai meno di una volta - la situazione si profila imbarazzante.

Scrivere di fallimento non è "disonesto", checché ne dica Max. Il fiasco della Juventus rientra nel quadro di un calcio italiano fermo al miracolo europeo dell'11 luglio 2021, povero in canna e in campo. Un calcio che, venerando o bestemmiando gli allenatori, immagina giocatori che non esistono. Fino al confine, i nostri tecnici sono tutti geni: da Stefano Pioli a Luciano Spalletti. D'improvviso, tutti giù per terra. Non è che l'edicola sia troppo "mamma"? Fra la coppia Raul Albiol-Pau Torres e la ditta Matthijs De Ligt-Daniele Rugani non trovo tutta 'sta differenza. Voi?

In un vortice di acciacchi, morale sotto i tacchi e pressioni ambientali il testimone che passiamo a Roberto Mancini, in vista degli spareggi mondiali, non è dei più confortanti. L'Europeo fu l'eccezione, non la regola. Come lo spirito corsaro dell'Atalanta. La cosa buffa è che la Juventus, "questa" Juventus, a detta di alcuni era, e rimane, in corsa per il titolo. Beati loro, nati con la camicia (di forza).

