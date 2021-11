Nicolò Barella è uno degli insostituibili dell’Inter e non è un caso che la dirigenza nerazzurra stia spingendo per blindare il suo contratto e farne il capitano del futuro. Piero Ausilio, nel prepartita ha confermato per il prolungamento di contratto del centrocampista sardo, ci siamo quasi (“siamo ai dettagli e sono fiducioso”) nel frattempo il numero 22 continua a dare tutto in campo e a fare tante piccole cose intelligenti e utili che lo rendono ancora più un idolo incontrastato della tifoseria.

L’ultima giocata geniale e diventata virale sul web è arrivata sul campo di Tiraspol, in occasione del gol del vantaggio di Marcelo Brozovic che ha sbloccato l’ostico match sul campo dello Sheriff . Per evitare di deviare col suo corpo il rasoterra dal limite del compagno di squadra, Barella non ci pensa due volte a tuffarsi a terra e togliersi completamente dalla traiettoria.

Ad

Il coccodrillo di Barella in occasione del gol di Brozovic durante Sheriff Tiraspol-Inter - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

Serie A Inzaghi: "Barella trascinatore, sente la maglia dell'Inter addosso" 31/10/2021 A 14:17

Un tuffo a coccodrillo, per favorire il gol di uno degli ‘inventori’ del coccodrillo su punizione come Brozovic, che ha fatto il giro del web e sui social è stato enfatizzato con una pioggia di meme molto divertenti. Ecco alcuni dei più spiritosi.

Inzaghi: "Contro lo Sheriff gara decisiva, non pensiamo al Derby”

Champions League Inter autorevole a Tiraspol: 3-1 allo Sheriff 3 ORE FA