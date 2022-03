Calcio

Inzaghi dopo Liverpool-Inter: "Alla pari coi più forti d'Europa, peccato per l'andata a San Siro"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico dell'Inter parla in conferenza stampa dopo il successo di Anfield che non è bastato ai nerazzurri per accedere ai quarti di finale: "Siamo stati bene in campo e abbiamo sofferto il giusto, poi nel nostro momento migliore purtroppo c'è stata l'espulsione di Sanchez. Grandissimo percorso, c'è l'amaro in bocca ripendando alla partita di San Siro".

00:01:01, un' ora fa