Juventus e Chelsea si sfidano all'Allianz Stadium in un match valido per la seconda giornata del Girone H di Champions League. Entrambe si presentano all'appuntamento dopo avere vinto all'esordio: i bianconeri si sono imposti facilmente a Malmoe con un secco 3-0 , più sofferto il successo dei Blues che hanno piegato di misura lo Zenit San Pietroburgo ( 1-0 firmato Lukaku ). Juve e Chelsea si ritrovano di fronte in Champions a distanza di 9 anni dall'ultimo precedente: era il 20 novembre 2012 e allo Stadium, nella quinta giornata della fase a gironi, i bianconeri si imposero con un secco 3-0 grazie alle reti di Quagliarella, Vidal e Giovinco. Arbitra l'incontro lo spagnolo Jesus Gil Manzano, calcio d'inizio alle ore 21.