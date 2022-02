Weston Mckennie. Tra La serata del Madrigal rischia di costare molto cara a. Tra i più positivi nella sfida pareggiata contro il Villarreal , il centrocampista statunitense – tra i più positivi in campo - è stato costretto a lasciare il campo dopo essere rimasto a terra dolorante dopo un contrasto all'80' con l'ecuadoriano Pervis Estupinan. Il texano ha subito un duro colpo ed è uscito dal campo, zoppicando, non appoggiando il piede a terra e sostenuto fino alla panchina da due membri dello staff medico, lasciando il posto allo svizzero Zakaria.

Ad

Portato immediatamente a fare accertamenti all’ospedale di Vila-Real, gli esami hanno riscontrato una frattura del secondo e terzo metatarso del piede sinistro, che verosimilmente lo terrà ai box per due mesi. Dopo Chiesa: Allegri si vede costretto a rinunciare a un altro titolare per un periodo lunghissimo. Una bruttissima tegola nella rincorsa dei bianconeri verso il 4° posto e la qualificazione ai quarti di Champions League da giocare al ritorno allo Stadium contro la squadra di Emery.

Champions League Rabiot e non solo: chi ha più colpe sul gol preso da Parejo? 39 MINUTI FA

Indurimento al polpaccio per Alex Sandro

Problema fisico meno serio ma comunque fastidioso anche per Alex Sandro. Il brasiliano, capitano oggi per l’occasione, ha subito un colpo che gli ha causato un indurimento del polpaccio sinistro. Nella giornata di mercoledì il laterale sinistro della Juve si sottoporrà ad ulteriori esami ma la sua presenza per il match di sabato contro l’Empoli appare assai in dubbio.

Allegri e il siparietto sul gol in trasferta: "Cosa cambia? Non lo so"

Champions League Vlahovic: "Un sogno che si avvera. Esultanza? Nessuna polemica" UN' ORA FA