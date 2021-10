Tre clean sheet consecutivi: due in campionato contro Torino e Roma , uno in Champions League contro il Chelsea campione d'Europa in carica. È senza dubbio la solidità difensiva l'arma letale di questa Juventus concreta e quadrata che ha ripreso a macinare risultati, pur senza incantare dal punto di vista della qualità del gioco, e che a San Pietroburgo contro lo Zenit proverà a mettere l'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Champions. Dopo un avvio di stagione molto complicato, Allegri ha saputo ridisegnare la squadra iniziando dalle fondamenta, da un principio basilare: primo, non prenderle. Una svolta se vogliamo logica, figlia del pragmatismo innato del tecnico livornese, e che ha trovato in Wojciech Szczesny uno dei suoi interpreti migliori.

Sczesny e un avvio di stagione da incubo

Il periodo buio della Juventus (un punto nelle prime 3 giornate di campionato tra Udinese, Empoli e Napoli) era infatti coinciso con una crisi acuta del 31enne portiere ex Arsenal e Roma, autore di un mini-serie horror tra papere e incertezze. Per trovare conferma basta leggere le sue pagelle dopo il 2-2 di Udine e dopo il ko al Maradona contro gli azzurri di Spalletti.

La pagella di Szczesny dopo Udinese-Juventus 2-2 - Voto 3, come i punti che a causa sua la Juventus non è riuscita a raccogliere a Udine. Perché va bene le analisi su una ripresa troppo sorniona, ma senza le due papere i bianconeri questo match lo vincono.

La pagella di Szczesny dopo Napoli-Juventus 2-1 - Portiere in una crisi senza fine. Al primo tiro vero sbaglia tutto e regala a Politano il gol dell'1-1. Errore decisivo. Voto 4.

Napoli è stato senza dubbio il punto più basso toccato finora in questa stagione da Szczesny, che da quel momento in poi ha risalito la china ed è tornato ai suoi standard di forma abituali. Allegri gli ha rinnovato piena fiducia schierandolo quasi sempre titolare (gli ha preferito Perin solo in Juventus-Sampdoria di campionato) ed è stato ripagato: il polacco ha migliorato sensibilmente le proprie prestazioni e di conseguenza i propri voti in pagella, e ha contribuito in modo sostanzioso a rendere ermetica la difesa della Juventus. Il rigore parato a Veretout sul finire del primo tempo di Juventus-Roma è valso come il gol vittoria di Kean, né più né meno.

Gioco sempre con equilibrio e tranquillità. Non ero scarso qualche settimana fa e non sono un fenomeno oggi. Sono sempre molto tranquillo. Quando un giocatore bravo passa un momento difficile, devi stare zitto e lavorare. Io l'ho fatto col supporto di staff e compagni, ora sto voltando pagina [Wojciech Szczesny in conferenza stampa alla vigilia di Zenit-Juventus]

Allegri: "Ora la Juve ha piacere anche a difendere"

