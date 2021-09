Il difensore bianconero, campione d'Europa con la nazionale italiana, ha parlato con James Horncastle di The Athletic: ecco uno stralcio dell'intervista. "Avevo il sogno di giocare con Guardiola e nel 2016 sono andato molto vicino a raggiungerlo. Ero sul punto di unirmi al Manchester City. Eravamo arrivati all'ultimo dettaglio, ma poi la Juventus ha deciso di non vendere. L'anno scorso è successo di nuovo. Ho parlato con Pep ma gli ho detto: La Juventus è casa mia. Sono felice qui. Mi sento a casa qui. Volevo recuperare il terreno perso andando al Milan. Tornare a essere un simbolo della Juventus è la cosa più emozionante che potessi fare".

Ero sul punto di unirmi al City. Eravamo arrivati all'ultimo dettaglio, ma poi la Juventus ha deciso di non vendere

Calciomercato 2020-2021 Guardiola allontana CR7: "Restiamo così come siamo" 27/08/2021 A 15:02

Sull'Europeo e sul coro It's Coming Home

"Non ci abbiamo prestato molta attenzione fino alla partita con la Spagna, poi la rabbia dentro di noi ha cominciato a crescere. Volevamo dimostrare che la finale non era già decisa. Che non avevano già vinto. Ascoltare quella canzone e sentire il commento di Declan Rice che diceva che l'Inghilterra era 10 volte più motivata a vincere di noi... beh, sono il tipo di errori che fanno i giovani giocatori. Dovresti sempre metterti allo stesso livello del tuo avversario, mantenere un profilo basso e colpire al momento giusto. Questo è quello che abbiamo fatto. Non abbiamo mai detto che avremmo vinto. Non siamo mai stati presuntuosi al riguardo. Siamo rimasti umili ed è questo che ha fatto la differenza. Avevamo una grande squadra, un grande allenatore e un grande staff alle nostre spalle. Dare al nostro Paese e a noi stessi quel tipo di gioia è stato qualcosa di veramente speciale".

Chiellini show con Allegri: "Non faccio e non farò mai l'allenatore"

Calciomercato 2020-2021 CR7 al City con Guardiola: 3 domande sull'affare più chiacchierato 25/08/2021 A 16:10