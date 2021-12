La Juventus ospita il Malmoe all'Allianz Stadium nella sesta e ultima giornata del Girone H di Champions League. Si gioca mercoledì 8 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.45. I bianconeri di Allegri, già sicuri della qualificazione agli ottavi di finale, sono ancora in corsa per il primo posto nel girone ma l'impresa appare davvero ardua: la Juve deve vincere e sperare che il Chelsea non vinca sul campo dello Zenit San Pietroburgo, oppure pareggiare e sperare che i londinesi di Tuchel perdano a San Pietroburgo. Senza storia il match d'andata tra Malmoe e Juventus disputato in Svezia lo scorso 14 settembre: i bianconeri si imposero con un netto 3-0.

Juventus-Malmoe: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

MALMOE (4-4-2): Diawara; Beijmo, Ahmedodzic, Brorsson, Olsson; Gwargis, Rakip, Innocent, Rieks; Colak, Birmancevic.

Wojciech Szczesny durante Malmoe-Juventus - Champions League 2021-22 Credit Foto Getty Images

La partita in diretta tv e in live streaming

Juventus-Malmoe sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming attraverso l'app Now. Sarà possibile seguire il match in diretta attraverso l'app di Infinity +, disponibile su smart tv, smartphone e tablet oppure su pc collegandosi sul sito ufficiale.

Le statistiche di Juventus-Malmoe (dati Opta)

La Juventus incontra per la quarta volta il Malmoe in Champions League: nei 3 precedenti ha sempre vinto senza subire gol. In questa competizione solo il Barcellona ha vinto le sue prime quattro partite contro un'avversaria mantenendo la porta inviolata (contro il Bate Borisov tra il 2011 e il 2015).

Il Malmoe ha vinto solo una delle ultime 8 partite disputate contro squadre italiane in Champions (contro l'Inter nel settembre 1989).

La Juventus ha vinto le ultime 5 partite disputate in casa in Champions League. Negli anni Duemila solo una volta ha fatto meglio (6 vittorie di fila tra dicembre 2016 e ottobre 2017).

Dybala ha partecipato attivamente a 7 gol della Juventus nelle sue ultime 7 partite di Champions all'Allianz Stadium (5 gol e 2 assist).

