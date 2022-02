Se l'1-1 al Madrigal contro il Villarreal ha lasciato alla Juventus, la consapevolezza di potersi ampiamente giocare nell'ottavo di finale di ritorno il passaggio del turno ai quarti di finale, restano gli infortuni il vero cruccio di Massimiliano Allegri. Già perché il tecnico livornese non dovrà rinunciare solo per 8 settimane a Weston McKennie - che dopo un contrasto duro con Estupinan a 10' dalla fine, ha rimediato una frattura composta al 2° e 3° metatarso del piede sinistro - ma per qualche settimana anche ad un altro titolarissimo