4 reti in 6 presenze in Champions, 8 in 15 partite di Liga: è il curriculum di Arnaut Danjuma , 24enne stella olandese, a far impallidire le fila bianconere in vista dello scontro valido per gli ottavi di Champions League contro il Villarreal. La squadra di Emery continua a far trapelare dichiarazioni agguerrite. Il sottomarino giallo ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la vecchia signora. Ne è consapevole lo stesso Danjuma, che in un'intervista a Marca ha parlato dell'atmosfera attuale nello spogliatoio spagnolo.

Danjuma: "La partita contro la Juventus è un grande traguardo"

Ad

Sono molto emozionato per la partita di Champions League. Abbiamo vinto l'Europa League l'anno scorso e competere in Champions League è un grande traguardo per il club. Mi hanno detto che volevano competere in Champions League quest'anno, quindi sì, al momento sta andando tutto bene. Ad essere onesti, l'allenatore [Unai Emery] si è concentrato anche sulla Liga dopo aver perso punti all'inizio della stagione, quindi non siamo concentrati solo sulla Champions League, ma anche la Liga è molto importante per noi.

Champions League Danjuma e non solo: tutte le insidie per la Juve a Villarreal 3 ORE FA

Cosa servirà per battere la Juventus?

Bella domanda, penso che Unai potrebbe rispondere meglio! Faremo quello che abbiamo sempre fatto in Champions League. Anche quando abbiamo giocato contro squadre più grandi di noi, ad esempio il Manchester United all'Old Trafford, abbiamo fatto una buona prestazione e abbiamo avuto molte occasioni. Secondo me avremmo dovuto vincere, ma abbiamo perso [2-1]. Quella prestazione è nel nostro DNA, usciamo sempre per vincere, per competere e con fiducia.

Più ci avviciniamo al nostro DNA, più possibilità abbiamo di vincere, è importante giocare allo stesso modo contro la Juve.

Penso che questa sia una delle cose su cui Unai pone molta enfasi: non importa contro chi giochi, purché tu abbia la tua strategia e la fiducia dei tuoi compagni di squadra, puoi sempre farlo, che sia contro una squadra di primo piano o contro una inferiore.

Allegri e il siparietto sul gol in trasferta: "Cosa cambia? Non lo so"

Sull'identità del Villarreal

Ci piace avere palla e giocare molto a calcio, sappiamo che ad un certo punto della partita avremo delle occasioni, conosciamo la qualità dei nostri giocatori e conosciamo i movimenti di tutti. Questa è la cosa più importante, non cambiare il nostro modo di giocare, non innervosirci. Nonostante sia la prossima fase della Champions League, non cambieremo chi siamo e daremo il meglio di noi stessi.

Esultanza di gruppo al gol di Danjuma durante Granada-Villarreal - Liga 2021/2022 Credit Foto Getty Images

Su de Ligt (compagno di Nazionale)

È chiaro che Matthijs è un buon giocatore, ma gli renderò le cose difficili.

Matthijs de Ligt of Juventus FC looks on during the Serie A match between Juventus FC and Genoa CFC. Credit Foto Getty Images

"L'obiettivo è vincere la Champions League"

Penso che l'esperienza che il resto del gruppo ha guadagnato dopo aver vinto l'Europa League sia enorme perché giocare un torneo è diverso dal giocare in campionato. Il contesto è diverso, le partite sono diverse, è un doppio confronto.

Questo rende l'esperienza importante, e si vede anche sul campo; soprattutto quando si arriva alla fase successiva della Champions League, servono giocatori che sappiano come funziona e che abbiano vissuto partite del genere. Ad esempio, il nostro capitano, Raúl Albiol, ha vinto un Mondiale con la Spagna e porta in campo tanta esperienza. Abbiamo anche un paio di altri giocatori che sono così e ti aiutano a sentirti più a tuo agio nel match.

Vincere la Champions League è ovviamente l'obiettivo, quindi non direi mai che sia impossibile, anche se siamo sfavoriti. Cerco sempre la grandezza e questa è la nostra narrativa ed è qualcosa che vogliamo ottenere. Quindi questo è il nostro obiettivo, faremo del nostro meglio per vincerlo.

Allegri: "Vlahovic? È al suo debutto, lo devo proteggere"

Champions League Juve, senti Emery: "Il Villarreal sa vincere contro le big" 5 ORE FA