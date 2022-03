Juventus-Villarreal, match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2021-22 e disputato all'Allianz Stadium di Torino, si è concluso sul punteggio di 0-3 per le reti di Gerard Moreno (rigore) , Pau Torres e Danjuma (anch'egli su calcio di rigore). In virtù di questo risultato, la formazione spagnola allenata da Unai Emerry si qualifica ai quarti di finale. Finisce invece l'avventura europea della Juve che per il terzo anno di fila viene eliminata agli ottavi. Il sorteggio che definirà i tabelloni di quarti di finale e semifinali è in programma venerdì 18 marzo alle ore 12 a Nyon.

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Nel primo tempo corre qualche brivido ma è inoperoso. Intuisce e tocca il rigore di Moreno ma non riesce a bloccarlo. Spiazzato da Danjuma.

DANILO 6 - Danjuma è difficile da contenere, se la cava con esperienza e con l'aiuto dei compagni che vanno spesso al raddoppio. Nel finale si trova spesso in inferiorità numerica di fronte alle scorribande degli spagnoli.

Matthijs DE LIGT 4,5 - Rimane immobile in occasione del raddoppio di Pau Torres: errore da matita blu che scrive la parola fine sulle speranze della Juve. Conclude la sua serata commettendo anche il fallo da rigore dello 0-3.

Daniele RUGANI 4,5 - Rovina la sua partita commettendo ingenuamente il fallo da rigore su Coquelin con un'entrata in ritardo e scomposta. Il suo errore spiana la strada agli spagnoli.

dal 79' Paulo DYBALA s.v. - Entra nel momento più difficile della partita e non riesce a combinare nulla.

Mattia DE SCIGLIO 5 - Nel primo tempo ha una certa libertà sulla sinistra ma la sfrutta poco. Molto piatto nella ripresa.

Juan CUADRADO 5,5 - La sua abilità nell'uno contro uno si rivela fondamentale per creare superiorità numerica. Quando serve inventare qualcosa o cambiare marcia, i compagni vanno da lui. Nullo nella ripresa, ma un po' come tutti.

Manuel LOCATELLI 5 - Primo tempo timido, nella ripresa prova ad alzare i giri del motore e il baricentro ma con risultati davvero modesti.

dall'83' Federico BERNARDESCHI s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

ARTHUR 5 - Regia pulita, ordinata, ma con nessun cambio di passo. Spesso costretto a giocare in orizzontale, sparisce nel momento più caldo della gara.

Adrien RABIOT 6 - Fa entrambe le fasi con buona applicazione, a metà ripresa prova a dare la scossa con un paio di blitz a spaventare Rulli. Qualche bion recupero, uno dei pochi a salvarsi tra i bianconeri.

Dusan VLAHOVIC 5,5 - Colpisce una traversa clamorosa con un sinistro geniale. Assatanato e concentrato, gioca un buonissimo primo tempo ma cala in maniera vistosa nella ripresa.

Alvaro MORATA 5 - Fa subito gridare al gol con un'incornata sulla quale Rulli si esalta. Tanto movimento, poca incisività negli ultimi 16 metri anche perché i palloni giocabili sono pochi.

dall'85' Moise KEAN s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

All.: Massimiliano ALLEGRI 4 - Juve troppo brutta per essere vera. Sconfitta pesantissima che non ha giustificazioni. Dopo un primo tempo tutto sommato positivo, la squadra si scioglie come neve al sole sul più bello contro un avversario tutt'altro che irresistibile. Come minimo sarebbe servito più coraggio.

Le pagelle del Villarreal

Geronimo RULLI 7 - Si scalda con una gran parata su Morata, poi dice no anche a Vlahovic e Rabiot. Reattivo tra i pali, anche se stilisticamente non sempre perfetto.

Serge AURIER 6,5 - Inizialmente gioca molto alto, col passare dei minuti arretra la propria posizione giocando una buona partita senza sbavature.

Raul ALBIOL 6 - Avvio complicato, col passare dei minuti prende le misure a Vlahovic e alla fine ha ragione lui.

Pau TORRES 7 - Il suo voto si alza in modo cosiderevole perché è proprio lui a firmare il 2-0 con una zampata sugli sviluppi di un corner. Dietro chiude tutto a doppia mandata, soprattutto nella ripresa.

Pervis ESTUPINAN 6,5 - Deve battagliare con Cuadrado, non proprio l'avversario più comodo. Avvio complicato, ma col passare dei minuti prende fiducia.

Yeremi PINO 6 - Qualche sbavatura ma anche tante corse all'indietro a dare una mano ai difensori. Gara di enorme sacrificio, da veterano nonostante la giovane età.

dal 64' Samu CHUKWUEZE 6 - Si piazza sulla destra e costringe De Sciglio a stare sulla difensiva.

Daniel PAREJO 6,5 - Tocca una quantità industriale di palloni, è il faro della squadra di Emery.

dall'86' Alfonso PEDRAZA s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Étienne CAPOUE 6 - Piedi non vellutati, ma ottima fisicità. Qualche blackout in mezzo al campo, non è al meglio e si vede. Ma il duello con i centrocampisti juventini lo vince lui.

Manu TRIGUEROS 6 - Si dedica a un lavoro di contenimento, dalla metà campo in su si vede poco.

dal 64' Francis COQUELIN 7 - Ha l'enorme merito di procurarsi il rigore poi trasformato da Gerard Moreno. Cambio azzeccato di Emery.

Giovani LO CELSO 6 - Agisce sulla trequarti con buona personalità e idee chiare. Brillante nella prima parte di gara, un po' più in ombra nella ripresa.

dal 74' Gerard MORENO 7 - Dal suo piede nasce l'azione del rigore conquistato da Coquelin. Trasforma dal dischetto con precisione. Determinante, indirizza la partita e la qualificazione mettendo lo zampino anche nell'azione dello 0-3.

Arnaut DANJUMA 6,5 - Quando parte in velocità palla al piede è dura contenerlo. Trasforma con freddezza e precisione il rigore dello 0-3.

All.: Unai EMERY - Dopo l'1-1 dell'andata imposta una partita di attesa nella speranza di trovare lo spazio giusto per fare male alla Juve. Azzecca i cambi grazie ai quali cambia la partita. Qualificazione ai quarti meritata, questa vittoria rimarrà nella storia del club.

