Notte della verità per la Juventus che ospita il Villarreal nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: calcio d'inizio alle ore 21 all'Allianz Stadium. Dopo l'1-1 dell'andata in Spagna (gol lampo di Vlahovic al 1' e risposta di Parejo al 66') i bianconeri hanno a disposizione un solo risultato per passare il turno e approdare ai quarti: la vittoria. Ricordiamo che, in caso di parità al 90' anche a Torino con qualsiasi risultato, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori. L'unico precedente europeo tra le due squadre è quello dell'andata. L'ultima sfida casalinga della Juve contro una formazione spagnola risale al 28 ottobre 2020 (0-2 contro il Barcellona nella fase a gironi di Champions League). L'arbitro dell'incontro è il polacco Szymon Marciniak. Vediamo insieme le scelte di Massimiliano Allegri e Unai Emery per questa partita da dentro o fuori.