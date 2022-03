Max Allegri e la Champions League, una storia di rimonte, qualche impresa importante, , una storia di rimonte, qualche impresa importante, due finali perse e tanta esperienza accumulata tra gioie e dolori sparsi. In attesa di vivere un nuovo capitolo della "saga" riavvolgiamo il nastro... A partire alla legislatura "allegriana" in rossonero, quando il tecnico livornese debuttò in una "grande" del nostro calcio confrontandosi subito con il palcoscenico più scintillante.

Milan: come è andata

stagione 2010/2011 quando si trova ad allenare il Milan (poi campione d'Italia) ed è sicuramente un ricordo amaro: dopo un girone di ferro con Tottenham agli ottavi, avversario decisamente alla portata dei rossoneri. Gli inglesi vincono la sfida d'andata a San Siro con il gol di Crouch al 80' per poi pareggiare a White Hart Lane: Tottenham ai quarti e Milan eliminato nonostante un roster extra lusso. L'esordio dell'allenatore in terra europea risale allaquando si trova ad allenare il(poi campione d'Italia) ed è sicuramente un ricordo amaro: dopo un girone di ferro con Real Madrid Ajax , il Milan pesca ilagli ottavi, avversario decisamente alla portata dei rossoneri. Gli inglesi vincono la sfida d'andata a San Siro con il gol di Crouch al 80' per poi pareggiare a: Tottenham ai quarti e Milan eliminato nonostante un roster extra lusso.

stagione successiva, ricordata per il gol di Muntari, dove il Milan passa i gironi e, ad aspettarlo agli ottavi, si ritrova l'Arsenal: a San Siro non c'è storia, 4-0 con reti di Boateng, doppietta di Robinho e Ibrahimovic. Il ritorno sembra una passeggiata ma gli uomini di Allegri si presentano completamente fuori dal match con gli inglesi che riescono nella rimonta a metà: 3-0. Nei quarti il Milan pesca il Barcellona dei marziani. Dopo un buon 0-0 all'andata a Milano tutto si decide in Spagna con i Blaugrana a imporsi per 3-1: doppio rigore di stagione 2012/13 i rossoneri perdono nel mercato estivo due pezzi da novanta come Ibrahimovic e Thiago Silva (emigrati in terra parigina), ciò nonostante riescono nella quasi impresa di eliminare ancora una volta il Barcellona: l'andata finisce con uno straordinario 2-0 per Allegri grazie ai gol di Boateng e Muntari; nel retour match il Barcellona autografa la remuntada con un secco 4-0 (Messi, Messi, Villa, Jordi Alba) che gli vale i quarti. Un po' meglio la, ricordata per il, dove il Milan passa i gironi e, ad aspettarlo agli ottavi, si ritrova: a San Siro non c'è storia, 4-0 con reti di Boateng, doppietta di Robinho e Ibrahimovic. Il ritorno sembra una passeggiata ma gli uomini di Allegri si presentano completamente fuori dal match con gli inglesi che riescono nella rimonta a metà: 3-0. Nei quarti il Milan pesca ildei marziani. Dopo un buon 0-0 all'andata a Milano tutto si decide in Spagna con ia imporsi per 3-1: doppio rigore di Messi e Iniesta per i padroni di casa, mentre il pareggio momentaneo porta la firma della scheggia impazzita Nocerino. Nellai rossoneri perdono nel mercato estivo due pezzi da novanta(emigrati in terra parigina), ciò nonostante riescono nella quasi impresa di eliminare ancora una volta il: l'andata finisce con uno straordinario 2-0 per Allegrineltch il Barcellona autografa lacon un secco 4-0 (Messi, Messi, Villa, Jordi Alba) che gli vale i quarti.

L'ultima stagione di Allegri sulla panchina del Milan vede l'allenatore sollevato dall'incarico dopo il ko per 4-3 contro il Sassuolo con il Diavolo parcheggiato agli ottavi di CL, poi eliminato dall'emergente Atletico Madrid del Cholo Simeone.

STAGIONE RISULTATO AVVERSARIO 2010/2011 Ottavi di finale Tottehnam 2011/2012 Quarti di finale Barcellona 2012/2013 Ottavi di finale Barcellona 2013/2014 *Esonerato dopo il Girone di Champions League Atletico Madrid

Juve, come è andata (sinora)

Più fortunato è stato il cammino di Allegri in Champions League sulla panchina della Juventus: pronti, via si ritrova, al primo anno, in finale con il solito avversario: il Barcellona del trio Messi-Neymar-Suarez. Dopo un partita giocata sostanzialmente alla pari, i bianconeri si ritrovano sconfitti per 3-1 con le reti di Rakitic, Suarez e Neymar; il pareggio provvisorio è di un giovane Alvaro Morata, le recriminazioni sono tutte per un mancato penalty con Pogba protagonista. La stagione 2015/16 vede la Juventus affrontare un avversario molto tosto agli ottavi di finale, il Bayern Monaco. I ragazzi di Allegri giocano due grandi partite, pareggiando all'andata e subiscono la rete del pareggio all'ultimo minuto nel match di ritorno; nei supplementari i tedeschi dilagano.

La stagione successiva, 2016/17 è contraddistinta dalla seconda finale contro il Real Madrid del Re CR7. Il primo tempo fa ben sperare i tifosi juventini, poi succede di tutto: si parla di lite nello spogliatoio e la Juventus ne prende quattro con doppietta di Cristiano Ronaldo. Nella stagione 2017/18 accade praticamente l'impensabile: la Juventus vince agli ottavi contro il Tottenham trovandosi ai quarti ancora il Real Madrid: nella partita d'andata non c'è storia, 3-0 madrileno con spettacolare rovesciata di CR7 che buca Buffon; al ritorno Allegri prepara la partita alla perfezione riuscendo ad andare sul 3-0 recuperando il match.

Benatia stende Vazquez e ancora una volta Ronaldo spedisce il rigore nel sette traformando il controverso penalty e aggiudicandosi la semifinale. L'annata 2018/19 è l'ultima di Allegri in bianconero prima del ritorno e, probabilmente, con la squadra più forte dell'ultimo decennio grazie all'acquisto di l'Ajax. Gli olandesi fanno un brutto scherzo nella partita di ritorno andando a vincere a Torino ed eliminando Allegri, vittima di polemiche pesanti soprattutto per quanto riguarda il gioco espresso dai bianconeri. Nella stagione 2021/22, dopo i flop Sarri e Pirlo, ritorna l'allenatore toscano: primo posto nel girone (davanti al Proprio all'ultimo giro d'orologioe ancora una volta Ronaldo spedisce il rigore neltraformando il controverso penalty e aggiudicandosi la semifinale. L'annata 2018/19 è l'ultima di Allegri in bianconero prima del ritorno e, probabilmente, con la squadra più forte dell'ultimo decennio grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese stende l'Atletico Madrid con un'impressionante tripletta recuperando il doppio svantaggio portando la Juventus ai quarti di finale dove trova. Gli olandesi fanno un brutto scherzo nella partita di ritorno andando a vincere a Torino ed eliminando Allegri, vittima di polemiche pesanti. Nella stagione 2021/22, dopo i flop Sarri e Pirlo, ritorna l'allenatore toscano: primo posto nel girone (davanti al Chelsea campione d'Europa) e ottavi di finale contro il Villarreal. Il futuro è ancora tutto da scrivere...

STAGIONE RISULTATO AVVERSARIO 2014/2015 Finale Barcellona 2015/2016 Ottavi di finale Bayern Monaco 2016/2017 Finale Real Madrid 2017/2018 Quarti di finale Real Madrid 2018/2019 Quarti di finale Ajax

