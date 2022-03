Calcio

Klopp dopo Liverpool-Inter: "Rosso a Sanchez? Era già stato fortunato nel primo tempo"

CHAMPIONS LEAGUE - Il tecnico del Liverpool analizza l'episodio chiave del match di Anfield che ha portato all'espulsione dell'attaccante cileno dell'Inter: "Non capisco perché se ne discuta. Già nel primo tempo Sanchez era stato fortunato a non rimediare un cartellino di colore diverso per il fallo su Thiago Alcantara".

00:00:56, 17 minuti fa