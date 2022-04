il Wanda Metroplitano dovrà rinunciare a 5000 posti a sedere nella tifosi dell'Atletico erano stati pizzicati dalle telecamere mentre facevano saluti nazisti. La UEFA ha preso una decisione doverosa:nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Manchester City in programma mercoledì 13 aprile alle 21.00. Il provvedimento è scattato in relazione ai deplorevoli gesti materializzatisi sugli spalti degli ospiti nella gara d'andata all'Etihad Stadium persa dai colchoneros 1-0 : i

La risposta a questi gesti discriminatori è giunta a soli due giorni dalla resa dei conti: verrà chiusa una sezione del Wanda Metropolitano corrispondente a 5000 posti a sedere, spetterà alla società spagnola decidere quale porzione di platea sacrificare. Sulla sezione di spalti deserta, il club madrileno dovrà esporre lo striscione UEFA recitante la scritta #NoToRacism.

Il comunicato UEFA e i provvedimenti

"La Commissione d'Appello UEFA ha annunciato la seguente decisione che influenzerà la partecipazione dei tifosi alle partite UEFA:

Ordinare la chiusura parziale dello stadio del Club Atletico de Madrid durante la prossima (1) partita della competizione UEFA in cui il Club Atletico de Madrid giocherà come club ospitante, per il comportamento discriminatorio dei suoi tifosi. L'Atletico Madrid informerà prima della partita il/i settore/i da chiudere, che dovrà comprendere almeno 5.000 posti a sedere.

Ordinare al Club Atletico de Madrid di attuare la seguente direttiva nella prossima partita della competizione UEFA che il club giocherà come squadra ospitante: esporre uno striscione con la scritta "#NoToRacism", con il logo UEFA su di esso."

Ma i biglietti sono già stati venduti...

Staremo a vedere come reagirà il club spagnolo, che molto probabilmente farà ricorso; i biglietti per la partita infatti, sono stati già venduti. Gli uomini di Simeone avranno bisogno di tutto il supporto possibile dal pubblico per ribaltare il risultato dell'andata, ma la salute del calcio mondiale ha soprattutto bisogno di un tifo pulito e rispettoso.

