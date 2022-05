altri miracoli in serie del miglior portiere al mondo senza “se” e senza “ma”. Quattordicesima Coppa dei Campioni/Champions League per il Real Madrid, quarta da allenatore per Ancelotti che entra nella leggenda del calcio. Liverpool-Real Madrid, finalissima della Champions League 2021/2022, si è conclusa con il trionfo della squadra di Carletto Ancelotti . Il punteggio finale recita 1-0 in virtù della rete di Vinicius Junior. Succede tutto nella ripresa dopo che il primo tempo era terminato a reti bianche coi miracoli di Courtois e il gol annullato Benzema dopo lungo consulto al Var. Nella ripresasenza “se” e senza “ma”. Quattordicesima Coppa dei Campioni/Champions League per il Real Madrid,che entra nella leggenda del calcio.

Il tabellino

Ad

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konatè, Van Dijk, Robertson; Henderson (78’ Keita), Fabinho, Thiago (78’ Firmino); Salah, Manè, Luis Diaz (65’ Jota) All. Klopp

Champions League Liverpool-Real, ritardato di 30' fischio d'inizio: cosa è successo 2 ORE FA

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric (89’ Ceballos), Casemiro (85’ Camavinga), Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius (90' Rodrygo). All. Ancelotti

Gol: 59’ Vinicius

Ammoniti: Fabinho

La cronaca in 6 punti chiave

Minuto 16: COURTOIS!!!!! SI SALVA SU GIRATA DI SALAH, ben assistito da Alexander-Arnold che sfonda sulla destra!!!

Minuto 22: COURTOIS!!! COURTOIS!!! MA CHE HA PRESO??? CHE HA PRESO!!! Con l'aiuto del palo nega il gol già fatto a Manè!!! Che aveva fatto tutto bene col dribbling a rientrare e il destro secco in area!!!!

Minuto 44: ANNULLATO UN GOL A BENZEMA!!! OFFSIDE!!! Successo di tutto in area Reds!! Ma sul tocco di Valverde il francese è in offside!! Lungo check col Var (tocco di Fabinho che poteva aver rimesso in gioco Benzema) ma il gol non è buono!

Minuto 59: GOOOOOOL!! GOOOOL!! VINICIUS!!! Tap-in su tiro-cross di VALVERDE!! Ma come salta il Real la pressione del Liverpool... AZIONE FANTASTICA! Onside per millimetri il brasiliano!!

Minuto 70: COURTOIS!!! ALTRO MIRACOLO!! INCREDIBILE!! SUl tocco a botta sicura di SALAH!!

Minuto 84: COURTOIS!!!! NON CI CREDO!!! COSA HA PRESO ANCORA!!!!! DICE DI NO AL DESTRO RAVVICINATO DI SALAH!!! ERA GIA' GOL!!!!!

Momento social

Migliore

Thibaut COURTOIS – In una finale in cui il Real vince la sua coppa più italiana di tutte, emblematico è che il migliore in campo sia il portiere. Almeno due parate decisive, per altro a freddo, per tenere lì, fermo, il Madrid. Si conferma anche nella serata più importante. Su questa coppa, ci sono davvero le sue mani (e i suoi piedi, visto quanto salvato nella ripresa su Salah).

Peggiore

Andy ROBERTSON – Il Liverpool gira tutto bene e per larghi, larghissimi tratti, fa la partita. A cercare il pelo nell’uovo però c’è Andy Roberston, che in pressing su Modric lascia il buco dietro per la corsa di Valverde. Da lì nasce l’assist. E la festa la fa il Real.

Klopp: "Villarreal da applausi, ma i miei hanno una mentalità mostruosa"

Champions League Liverpool-Real, gli 11 ufficiali: finale stellata a Parigi 4 ORE FA