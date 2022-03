Liverpool-Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, é terminato 0-1. Ad Anfield decisiva lo splendido gol di Lautaro Martinez, che peró non é bastata alla squadra di Inzaghi per ribaltare lo 0-2 subito a San Siro.

Per la prima volta nella sua storia, l'Inter vince sul campo del Liverpool (6ª squadra a riuscirci dopo Genoa, Fiorentina, Udinese, Roma e Atalanta) infliggendo ai Reds una sconfitta tra le mura amiche che mancava addirittura dal 7 marzo 2021, ma esce comunque dalla Champions League seppur a testa alta e con la consapevolezza di essersela giocata a viso aperto e (quasi) alla pari con una delle corazzate d'Europa e una delle compagini che, verosimilmente, si giocherà la conquista della Coppa Campioni anche in questa stagione. Vediamo insieme l'analisi del match in cinque punti.

1) Inter eliminata, ma qualche rimpianto c'è

Il ko di San Siro sembrava insormontabile. Sembrava appunto, perché l'Inter è andata ad Anfield con personalità, grinta e ardore, e ha dimostrato, grazie anche ad alcuni episodi favorevoli, di potersi giocare fino all'ultimo la qualificazione ai quarti di finale. I rimpianti arrivano soprattutto per quel gol subito da Firmino da corner nel match d'andata e ovviamente per l'espulsione a Sanchez, severa ma giusta ai termini regolamentari . Il timing del rosso al cileno ha smorzato l'entusiasmo per la magia di Lautaro Martinez. Due minuti 0-1 e 11 contro 11: troppo pochi per ipotizzare un assalto finale. L'Inter esce dalla Champions con qualche rammarico per non aver sfruttato appieno una serata che avrebbe potuto regalare una pagina epica di storia.

Il momento chiave di Liverpool-Inter il cartellino rosso a Sanchez subito dopo il gol del vantaggio di Lautaro Martinez Credit Foto Getty Images

2) Doppio confronto abbastanza equilibrato: fiducia nel futuro

Sconfitta per 2-0 in casa, vittoria per 1-0 ad Anfield. Entrambi i risultati appaiono bugiardi nella realtà. L'Inter non avrebbe meritato affatto di subire due reti a San Siro , come probabilmente (considerando i tre pali dei Reds) non è equo il successo in terra inglese. La verità, però, va al di lá dei meri e freddi risultati. E cioè arriva la conferma che l'Inter, in un doppio confronto di 180 minuti contro una big europea come il Liverpool, se l'è giocata praticamente alla pari. Due partite nel complesso equilibrate, in cui probabilmente ha avuto la meglio la squadra più forte, ma che devono dare fiducia all'Inter per il futuro. Sia per questo finale di stagione, che nella preparazione della prossima.

3) Brozovic e Skriniar, che colonne

Le sfide ad eliminazione diretta spesso determinano la differenza tra i giocatori di livello internazionale e quelli che non lo sono o non lo diventeranno mai. Tralasciando Barella squalificato e dando tempo a un ottimo Bastoni di crescere, le due attuali colonne nerazzurre si chiamano Milan Skriniar e Marcelo Brozovic. Il difensore slovacco ha giocatore la solita partita rocciosa, salvando anche un paio di situazioni molto pericolose. Il croato, prima di essere fermato da un risentimento al polpaccio, ha amministrato a meraviglia il centrocampo, risplendendo sia in fase di possesso che in quella di interdizione. Entrambi sembrano all'apice della carriera, ormai "esperti" e capaci di confrontarsi con qualsiasi big d'Europa.

Milan Skriniar riceve gli applausi del pubblico interista ad Anfield, Getty Images Credit Foto Getty Images

4) Trent Alexander-Arnold, il terzino perfetto plasmato da Klopp

Classe 1998, titolare da cinque stagioni nel Liverpool, con oltre 40 presenze in Champions e un bagaglio tecnico notevole: sa impostare, attaccare, crossare, calciareed è migliorato anche in fase difensiva. Jurgen Klopp ha plasmato Trent Alexander-Arnold a modo suo, rendendolo di fatto uno dei migliori laterali destri al mondo. Completo, efficace, veloce, lucido. Un giocatore veramente di categoria superiore. Le due gare contro l'Inter lo hanno solo confermato.

5) L'Inter deve allungare la rosa, soprattutto in mezzo al campo

L'Inter ha chiuso la sfida di Anfield con il centrocampo formato da Gagliardini-Vidal-Vecino. Il cileno è ormai alla fine di una grande carriera (e ha giocato una buona partita), gli altri due non sono centrocampisti per questo tipo di partite. Ed è proprio lí che Ausilio e Marotta devono lavorare: nel dare alternative di spessore a Inzaghi, giocatori di alto profilo in grado di intercambiarsi con i titolari senza accusare un evidente calo tecnico o di personalità. Nell'11 titolare l'Inter è una squadra fortissima, nelle riserve si può migliorare. Il club nerazzurro ne ha consapevolezza e lavorerà per questo.

