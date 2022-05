Con la vittoria del Real Madrid nella finale di Champions League diventano ufficilali le fasce per i sorteggi della fase a gironi della prossima Champions League : si conoscono infatti i nomi di tutte e 26 le partecipanti che accedono direttamente dai campionato nazionali o attraverso la vittoria dell'Europa League, mentre le altre sei (per arrivare a 32) si conosceranno solamente al termine dei playoff (si parte dal 21 giugno 2022 con i primi turni preliminari).

Benzema festeggia la Champions League del Real Madrid Credit Foto Getty Images

Prima fascia

Costituiscono la prima fascia i club vincitori dei primi 7 campionati del ranking Uefa. Tra questi il Milan che potrà godere di un girone più agevole dopo che lo scorso anno i rossoneri erano stati inseriti nella terza fascia. L'Eintracht Francoforte, vincitore dell'Europa League, rappresenterà la squadra più morbida delle 8 e potrebbe essere un'avversaria alla portata per Inter, Napoli e Juventus.

Le squadre della prima fascia: Real Madrid, Bayern Monaco, PSG, Porto, Milan, Manchester City, Eintracht (vincitrice dell'Europa League) e Ajax

Seconda fascia

Dalla seconda fascia in giù si ragione in base al ranking: Chelsea, Barcellona, Liverpool, il Tottenham di Conte. Tanti gli ostacoli tosti per le italiane, mentre la Juventus può sorridere per aver evitato 3 delle 4 corazzate inglesi.

Le squadre della seconda fascia: Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico, Siviglia, Tottenham, Lipsia, Liverpool

Chelsea in seconda fascia Credit Foto Getty Images

Terza fascia

Anche qui il quadro è quasi completo: l'Inter scivola in terza fascia, dove fa compagnia al Napoli. Una squadra arriverà dopo i playoff qualora tra le 6 vincitrici degli spareggi ci fosse un club con ranking migliore del Marsiglia.

Le squadre della terza fascia: Inter, Napoli, Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen + una dai playoff/Marsiglia.

Borussia Dortmund in terza fascia Credit Foto Getty Images

Quarta fascia

In quarta fascia si attendenderà l'esito degli spareggi in programma ad agosto. Marsiglia, Celtic e Club Brugge sono già qualificate. Tra le squadre che inizieranno dai preliminari segnaliamo Monaco, Benfica, Trabzonspor, Stella Rossa, PSV e Olympiakos.

Le squadre della quarta fascia: Celtic, Marsiglia, Club Brugge + cinque squadre dai playoff.

IL CALENDARIO DELLA CHAMPIONS 2022/23

Turno preliminare (sorteggio 7 giugno) - 21 e 24 giugno

Primo turno eliminatorio (sorteggio 14 giugno) - 5 e 6 luglio (andata), 12 e 13 luglio (ritorno)

Secondo turno eliminatorio (sorteggio 15 giugno) - 19 e 20 luglio (andata), 26 e 27 luglio (ritorno)

Terzo turno eliminatorio (sorteggio 18 luglio ) - 2 e 3 agosto (andata), 9 agosto (ritorno)

Playoff (sorteggio 1 agosto) - 16 e 17 agosto (andata), 23 e 24 agosto (ritorno)

Gironi, prima giornata (sorteggio 25 agosto) - 6 e 7 settembre

Gironi, seconda giornata - 13 e 14 settembre

Gironi, terza giornata - 4 e 5 ottobre

Gironi, quarta giornata - 11 e 12 ottobre

Gironi, quinta giornata - 25 e 26 ottobre

Gironi, sesta giornata - 1 e 2 novembre

Ottavi (sorteggio 7 novembre) - 14, 15, 21 e 22 febbraio (andata), 7, 8, 14 e 15 marzo (ritorno)

Quarti (sorteggio 17 marzo) - 11 e 12 aprile (andata), 18 e 19 aprile (ritorno)

Semifinale - 9 e 10 maggio (andata), 16 e 17 maggio (ritorno)

Finale - 10 giugno allo Stadio Ataturk di Istanbul

