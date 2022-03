Succede che a volte, nel cacio, più che essere i più bravi conta metterci un po' più di cuore degli altri per vincere. Una lezione spiegata oggi da un Benfica stoico, che si prende di pura voglia i quarti di Champions in casa di un Ajax bellissimo, ma troppo piatto in una serata in cui invece era d'obbligo sentirsi speciali. Decisamente meglio gli olandesi nel primo tempo: Gravenberch e compagni mettono a più riprese alle corde gli avversari, soprattutto grazie a un possesso palla imbastito con grande qualità impostato su continui cambi campo e scambi in profondità. Il meritato vantaggio, tuttavia, non arriva anche per merito dell'ottima prova della linea difensiva del Benfica, che nel secondo tempo arriva addirittura ad esaltarsi spinta dall'esperta coppia Otamendi-Vertonghen. A decidere la gara una zuccata estemporanea dell'uomo simbolo delle Aquile: Nunez si inserisce in area ed anticipa un Onana in versione film dell'orrore. Un'eliminazione pesantissima per i lancieri, che ormai da una vita non vincono in casa uno scontro ad eliminazione diretta in casa. Il Benfica vola ai quarti e lo merita: non era la squadra migliore e non è stata affatto quella che ha giocato meglio, ma è stata quella che ci ha creduto di più.

Il tabellino

Ajax-Benfica 0-1

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Timber (90'+6 Kudus), Martinez, Blind; Gravenberch, Alvarez (81' Brobbey), Berghuis (81' Klaassen); Antony, Haller, Tadic. All. Ten Hag

BENFICA (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo (90' Lazaro); Rafa Silva, Weigl, Taarabt (46' Meite), Everton (72' Yaremchuk); Gonçalo Ramos (90' Bernardo), Nuñez (81' Goncalves). All. Verissimo

ARBITRO: C. Del Cerro Grande

GOL: 77' Nunez

AMMONITI: 67' Gonçalo Ramos, 83' Timber, 90'+4 Blind

ESPULSI: -

NOTE: recupero 10'

La cronaca in 5 momenti

19 - ANCORA ALVAREZ! ALTO DI TESTA! Scambio corto sull'ennesimo corner tra Gravenberch e Tadic, il capitano crossa al centro per Alvarez che stacca più in alto di tutti, spedendo di poco sopra la traversa.

36 - CHE GIOCATA DI GRAVENBERCH! SI SUPERA VLACHODIMOS!! Micidiale incursione dalla sinistra del centrocampista dell'Ajax, che si beve tutta la difesa e libera poi un destro violentissimo dai 25 metri: il portiere greco salta con buona scelta di tempo e alza in corner!

62 - ANTONYYYY!! ANCORA DI TESTA, FUORI DI POCHISSIMO!! Che splendida azione dell'Ajax: Blind scende come un treno a sinistra e crossa per il brasiliano, che spedisce a centimetri dall'incrocio dei pali!

77 - NUNEEEEEEEZ!! NUNEEEEEEZZZZ!! CLAMOROSO, PASSA IL BENFICA!! Cross fantastico, tagliato dalla destra su calcio piazzato e Nunez anticipa Onana di testa, mandando in estasi i portoghesi!!

89 - GIGANTESCO ANCORA VERTONGHEN!! Haller si libera in area e va vicinissimo a ritagliarsi una chance importantissima, ma il difensore belga è sontuoso a chiudere ancora una volta lo specchio!

MVP

Il migliore - VERTONGHEN: abituato a serate anche ben più importanti di questa, veste l'elmo del condottiero e trascina la linea difensiva ad una prova memorabile. Una partita da vero leader, senza sbagliare una sola chiusura.

Il peggiore - ONANA: qualche tifoso dell'Inter si starà chiedendo in che razza di guaio il prossimo anno si imbatteranno i nerazzurri. Terrificante l'uscita a vuoto con cui regala il gol a Nunez.

