Champions League, Allegri su Juventus-Villarreal: "Momento decisivo della stagione, Dybala e Chiellini disponibili"

CHAMPIONS LEAGUE - Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia di Juventus-Villarreal, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Coppa dalle Grandi Orecchie. All'andata finì 1-1, e mercoledì 16 marzo all'Allianz Stadium i bianconeri potranno premere il tasto reset. Si riparte da zero, in quanto i gol in trasferta non valgono doppio. Ecco le parole di Allegri in conferenza stampa.