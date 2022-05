CHAMPIONS LEAGUE, Real Madrid-Manchester City: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in Tv

CHAMPIONS LEAGUE, Per fortuna l'attesa è stata solo di 8 giorni dopo l'immenso spettacolo che hanno saputo regalare Manchester City e Real Madrid all'andata: 4-3 il risultato a favore degli inglesi. Per andare in finale, la squadra di Guardiola dovrà sfatare la legge del Bernabeu dove, questa stagione, sono cadute squadre come Paris Saint Germain e Chelsea.