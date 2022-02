Primo round degli ottavi di finale di Champions League per la Juventus di Allegri. I bianconeri, reduci dal pareggio per 1-1 nel derby di campionato contro il Torino di Juric , faranno visitaUna gara dalla quale la Vecchia Signora cercherà di uscire indenne (visto anche l’annullamento della regola dei gol in trasferta) per poi staccare il pass per il turno successivo nel match dell'Allianz Stadium, in programma mercoledì 16 marzo. La partita dell’Estadio de la Cerámica, tuttavia, non sarà priva di insidie, con gli spagnoli, al momento sesti in Liga, che hanno già dimostrato di poter dare filo da torcere alle avversarie nella fase a gironi.