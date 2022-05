Tutto è pronto per la partita più importante della stagione: Real Madrid-Liverpool. L'attesa Parco dei Principi sabato 28 maggio e vedrà scontrarsi i Blancos di Re Carlo Ancelotti&KarimTheDream con i Reds del trio atomico Sala-Manè-Jota. Il match è sentito molto da entrambe le squadre anche se il Liga ampiamente vinta su avversari storici come Barcellona e Atletico Madrid mentre il Liverpool ha perso la Premier League nel duello testa a testa contro il Manchester City di Pep Guardiola. Proprio a causa della pressione e tensione che, si sa, a livello intellettivo può giocare brutti scherzi, gli inglesi si stanno allenando facendo uso di particolari sensori cerebrali volti al miglioramento ottimale del loro stato mentale. L'attesa finale di Champions League si giocherà alsabato 28 maggio e vedrà scontrarsi idi Re Carlo Ancelotti&KarimTheDream con idel trio atomico Sala-Manè-Jota. Il match è sentito molto da entrambe le squadre anche se il Real Madrid potrebbe avere la mente più leggera per laampiamente vinta su avversari storici come Barcellona e Atletico Madrid mentre il Liverpool ha perso lanel duello testa a testa contro il Manchester City di Pep Guardiola. Proprio a causa della pressione e tensione che, si sa, a livello intellettivo può giocare brutti scherzi,volti al miglioramento ottimale del loro stato mentale.

La nuova tecnologia è un servizio messo a disposizione dal neuroscienziato tedesco Niklas Hausler e del suo socio d'affari Patrick Hantschke per l'azienda Neuro11 e consiste in un nuovo modo di allenare il cervello. Sul sito web dell'impresa, viene descritto come 'lo stato dell'arte dell'allenamento della forza mentale per gli atleti'. Chissà che possa davvero essere l'arma vincente del Liverpool che, in una sfida molto equilibrata, predilige allenare la mente anziché le gambe.

