Una vittoria amara ma che dà morale in ottica rincorsa Scudetto e Coppa Italia. Per la prima volta nella sua storia, l’Inter espugna Anfield diventando la sesta squadra italiana capace di espugnare il campo del Liverpool dove i Reds di Klopp non perdevano da oltre un anno. A passare il turno e fare festa è proprio la squadra di Klopp ma l’Inter ha ben poco da rimproverarsi e si rituffa in campionato con morale e la consapevolezza di potersi giocare il rush finale alla grande andandoci a caccia dell’obiettivo seconda stella e della finale di Coppa Italia.

Lautaro Martinez (Attaccante Inter)

E' un colpo duro per noi, abbiamo fatto due gare tra andata e ritorno importanti. ll Liverpool è una squadra di qualità, ma noi abbiamo fatto il nostro. Il gol ha portato entusiasmo, peccato per l'espulsione: questi sono dettagli che determinano le gare. Dobbiamo migliorare in questo aspetto. Abbiamo giocato con orgoglio, ma non è bastato. Punto di partenza per il futuro? Noi lavoriamo ogni giorno, oggi abbiamo dimostrato tanto. Ora pensiamo a Coppa Italia e campionato. Sono tranquillo, era importante tornare al gol. Cerco sempre di dare tutto in campo per questo club. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra di livello importante ma dobbiamo migliorare nei dettagli. Anche a Madrid siamo rimasti in 10 ed è troppo difficile”.

Milan Skriniar (Difensore Inter)

Ci dispiace per l'eliminazione ma siamo usciti a testa alta, ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine. Siamo passati in vantaggio, poi purtroppo è arrivata l'espulsione... Il rosso a Sanchez? Non lo so, io ero lontano e non te lo so dire. Ma quando ha estratto il cartellino era sicuro, subito ha cacciato il giallo dopo l'intervento. Gli infortuni di de Vrij e Brozovic? Spero non sia nulla di grave, sono giocatori importantissimi. Ora abbiamo campionato e Coppa Italia e dobbiamo fare tutti gli sforzi possibili. Oggi abbiamo fatto vedere che l'Inter c'è, una gara come quella di stasera ci farà crescere”.

