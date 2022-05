finale di Champions League che vedrà confrontarsi domani, sabato 28 maggio, il Liverpool e il Real Madrid allo Stade de France di Parigi. Come riporta l'Ansa, infatti, alcuni biglietti sono stati rivenduti su siti specializzati a cifre folli, precisamente da 3mila fino a 5mila euro. Un fatto che aveva già irritato nei giorni scorsi le due società interessate, in particolar modo il Una storia che si ripete. C’è l’ombra del mercato nero sui biglietti per lache vedrà confrontarsi domani, sabato 28 maggio, ilallo Stade de France di Parigi. Come riporta l'Ansa, infatti, alcuni biglietti sono, precisamente da 3mila fino a 5mila euro. Un fatto che aveva già, in particolar modo il Liverpool che, pochi giorni fa, aveva annullato i biglietti di 13 tifosi dopo il loro tentativo di rivenderli online.

Ricordiamo che la finale era inizialmente pianificata a San Pietroburgo, ma era stata spostata in Francia a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina. Come da prassi 40.000 posti sono stati riservati ai supporter delle due squadre (20.000 a testa), gli altri 12.000 (per un totale dunque di 52.000) sono invece dedicati agli spettatori neutrali. Il prezzo ufficiale dei ticket oscillava dai 50 ai 578 €. La UEFA, attraverso un comunicato ufficiale, ha già chiarito l’intenzione di vietare l’ingresso a qualsiasi possessore di un biglietto acquistato fuori dai circuiti canonici.

