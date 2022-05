Il mito di Michael Edwards è stato costruito intorno ad Anfield: discrezione, modernità, duro lavoro e successo. Se Jürgen Klopp è il leader indiscusso dell'entusiasmante progetto dei Reds, Edwards ne è l'innegabile architetto. "Il suo contributo al nostro successo è sotto gli occhi di tutti", ha ammesso Klopp lo scorso novembre. Per parlare di questo personaggio, ci sono innanzitutto numeri e nomi. Le cifre: 50 trasferimenti dal 2016, più di 600 milioni spesi ma anche 440 milioni incassati, che vanno assolutamente sottolineati. Poi ci sono i nomi: Mohamed Salah, Sadio Mané, Robert Firmino, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Alisson e Thiago Alcantara per gli arrivi. Con la vendita record di Philippe Coutinho per finanziare gran parte del lavoro. Se potessero, i tifosi del Liverpool gli farebbero una statua: il problema è che non sanno che aspetto abbia anche se sono consapevoli di ciò che gli devono.Se Jürgen Klopp è il leader indiscusso dell'entusiasmante progetto dei Reds, Edwards ne è l'innegabile architetto. "", ha ammesso Klopp lo scorso novembre. Per parlare di questo personaggio, ci sono innanzitutto numeri e nomi. Le cifre:, che vanno assolutamente sottolineati. Poi ci sono i nomi: Mohamed Salah, Sadio Mané, Robert Firmino, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Alisson e Thiago Alcantara per gli arrivi.per finanziare gran parte del lavoro.

Dal calcio all'analisi dei dati

Se mai ci fosse un simbolo di questa impressionante trasformazione, sarebbe questo: l'undici iniziale schierato da Jürgen Klopp al suo arrivo nell'inverno del 2015. Da allora la strada è stata lunga... La storia di Edwards è quella di un uomo che rifugge dalle luci della ribalta ma che si costruisce una carriera. Ex terzino destro dal talento limitato, si è poi spostato nell'analisi dei dati, in particolare con la società Prozone, dove era già coinvolto nel calcio di alto livello. Il Portsmouth gli ha dato una possibilità nel 2003, quando al comando c'era Harry Redknapp. Il matrimonio non è stato facile. Il 64enne si è lamentato con Edwards del fatto che il DVD su cui aveva masterizzato i video dei giocatori non funzionava nel lettore CD della sua auto. Le parole di Redknapp:

"Francamente, è chiaro che non è lo stereotipo del direttore sportivo. Anzi, è proprio il contrario. Non lo si vede quasi mai in giacca e cravatta, non è necessariamente un tipo eccessivo, con una personalità che occupa spazio. A guardarlo, con il suo ciuffo, sembra innocuo, molto tranquillo. Pensi che questo ragazzo sia più simile a un portiere".

È questa apparenza che a volte lo ha danneggiato agli esordi. In un'epoca in cui i dati sono ancora appannaggio dei portatili, Edwards arriva solo alla fine della catena decisionale. Tuttavia, ha seguito Redknapp e si è unito al Tottenham. Lì ha conosciuto Damien Comolli, anche lui appassionato delle nuove tecniche di reclutamento. "È una persona che... diciamo che ti colpisce per la sua intelligenza", ha dichiarato l'attuale presidente del TFC a The Independent nel 2019. "Mi è piaciuto molto il fatto che abbia messo in discussione le abitudini consolidate da anni". Il reclutamento si stava modernizzando e Comolli, sedotto dall'uomo, lo ha riportato a Liverpool nel 2011 come analista.

Il rapporto con Klopp

Penso che il manager dovrebbe essere il direttore sportivo", ha detto l'allenatore dei Reds all'epoca. Lazar Markovic, Adam Lallana e Christian Benteke si sono uniti al Liverpool per cifre da capogiro e risultati altrettanto deludenti. Il conto è stato pagato dal licenziato Rodgers. Ad Anfield è arrivato un Jürgen Klopp fresco di nomina. La sua volontà di l'allenatore tedesco voleva Julian Brandt, allora in ascesa al Bayer Leverkusen, per potenziare l'attacco. Edwards lo ha convinto a scegliere Momo Salah. Il resto della storia è familiare. Ma con Brendan Rodgers l'intesa è fredda. "", ha detto l'allenatore dei Reds all'epoca.Il conto è stato pagato dal licenziato Rodgers. Adè arrivato un Jürgen Klopp fresco di nomina. La sua volontà di ricreare un organigramma con un direttore sportivo a supporto, come Michael Zorc ai tempi del Dortmund, permette a Edwards di farsi avanti. Nel 2016 è diventato direttore sportivo, dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di direttore della metodologia. Ma il vero cambiamento è avvenuto nell'estate del 2017:, allora in ascesa al Bayer Leverkusen, per potenziare l'attacco.

Sebbene fosse sconosciuto ad alcuni agenti durante il periodo di Rodgers, è diventato un elemento centrale dell'assetto di Klopp, anche a costo di andare contro il parere del suo manager. Nell'estate del 2021, rifiuta di offrire il contratto richiesto da Georginio Wijnaldum. Proprio il contrario di Klopp. "All'inizio non abbiamo sempre la stessa opinione, ma alla fine ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda dopo molti scambi", ha spiegato il tedesco. Il binomio con Ian Graham, direttore del dipartimento di ricerca e dati del Liverpool, ha funzionato a meraviglia. Ma questa storia è quasi al passato.

Il PSG il suo prossimo club?

A novembre, il Liverpool ha confermato le voci che avevano costretto Jürgen Klopp a dire in conferenza stampa. "È la prima volta che mi viene chiesto di parlare di un contratto di un direttore sportivo", ha detto ridendo in ottobre. Ma, come aveva promesso, Edwards non si fermerà in un club che conosce da più di dieci anni. Con una dichiarazione colossale, il Liverpool lo ha licenziato lo scorso novembre, quando è stato annunciato che sarebbe andato via a fine stagione. Il suo sostituto è già pronto, nella persona di Julian Ward, che era il suo vice e che negli ultimi mesi è cresciuto costantemente di livello, in particolare con l'arrivo del vorticoso Luis Diaz.

E il futuro di Edwards? L'uomo che ha chiamato il suo cane "Bobby" come la sua scoperta preferita, Roberto Firmino, ha il mercato ai suoi piedi. Telegraph il PSG ha fatto di lui l'uomo giusto. L'RB Leipzig spera di farne il suo futuro uomo forte, mentre il Newcastle è intenzionato a dargli una grossa spinta con Eddie Howe per costruire una nuova armata in grado di dominare il Regno Unito. Ma Edwards resterà nel mondo del calcio? Il mistero rimane. Proprio come un personaggio che probabilmente non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti. L'uomo che ha chiamato il suo cane "Bobby" come la sua scoperta preferita, Roberto Firmino, ha il mercato ai suoi piedi. Con Leonardo ormai out , secondo ilL'RB Leipzig spera di farne il suo futuro uomo forte, mentre il Newcastle è intenzionato a dargli una grossa spinta con Eddie Howe per costruire una nuova armata in grado di dominare il Regno Unito. Ma Edwards resterà nel mondo del calcio? Il mistero rimane. Proprio come un personaggio che probabilmente non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti.

(Articolo tradotto da Eurosport Francia)

