Milan-Liverpool, match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo B di Champions League, è terminato con il punteggio di 1-2 . Le reti dell'incontro sono state realizzate da Tomori, Salah e Origi. In virtù di questo risultato i Reds chiudono al comando e a punteggio pieno il Girone B qualificandosi agli ottavi di finale insieme all'Atletico Madrid, classificatosi secondo. Il Porto va in Europa League, i rossoneri chiudono al quarto posto e sono fuori da tutto. La gara è stata arbitrata dall'olandese Danny Makkelie . Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara.

Le pagelle del Milan

Mike MAIGNAN 5,5 - Sul destro di Oxlade-Chamberlain da cui nasce il gol non respinge in modo impeccabile. Incolpevole sul gol di Origi.

Pierre KALULU 6 - Bloccato dietro, pensa esclusivamente a tenere la posizione e lo fa senza particolari affanni. Pioli lo toglie quando ormai non c'è più niente da difendere.

dal 65' Alessandro FLORENZI 6 - Gioca molto alto, quasi da attaccante esterno aggiunto. Mette qualche cross, ci mette la solita grinta.

Fikayo TOMORI 5 - Sblocca il risultato con una facile zampata sottoporta, poi però regala letteralmente l'1-2 al Liverpool con un errore che a questi livelli non si può davvero commettere.

Alessio ROMAGNOLI 6 - Buona prova del capitano rossonero, sempre ben posizionato e bravo nelle letture. Esente da colpe sui gol subiti, entra nell'azione del gol di Tomori con un taglio sul primo palo.

Theo HERNANDEZ 5 - Prestazione opaca del terzino francese, che non riesce mai a liberare la sua proverbiale potenza palla al piede e perde diversi palloni in fase difensiva. Se l'asticella sale va in sofferenza.

Franck KESSIÉ 5 - Si fa saltare troppo facilmente da Oxlade-Chamberlain nell'azione dell'1-1. Gioca spesso al limite e commette qualche errore di troppo in appoggio e nei tempi di intervento. Si divora il 2-2 a tu per tu con Alisson.

Sandro TONALI 6,5 - Nel primo tempo è senza dubbio uno dei migliori per intensità e lucidità. Avvio di secondo tempo più incerto, ma non meritava di lasciare il campo per primo.

dal 59' Alexis SAELEMAEKERS 5,5 - Dovrebbe dare il cambio di passo a una manovra offensiva timida e inconcludente. Non ci riesce.

Junior MESSIAS 6 - Suo il corner velenoso da cui nasce il gol di Tomori. Dà una mano in copertura, si vede poco negli ultimi trenta metri. Lotta comunque fino alla fine.

Brahim DIAZ 5 - Può e deve fare molto di più. Gioca in posizione molto avanzata, quasi da seconda punta senza mai trovare la giocata vincente. Fisicamente non regge l'urto con i difensori del Liverpool.

dal 59' Ismael BENNACER 6 - Entra con un buon piglio e arpiona qualche pallone in mezzo al campo, ma ormai la partita è segnata.

Rade KRUNIC 6,5 - Lavoro prezioso a supporto di Theo Hernandez, diversi palloni riconquistati e in generale un'ottima applicazione. Esce tra gli applausi, meritati.

dall'83' Tiemoué BAKAYOKO 6 - Entra e mette subito davanti alla porta Kessié, che spreca malamente..

Zlatan IBRAHIMOVIC 4,5 - La grande, grandissima delusione della serata. Quei pochi palloni che tocca li sbaglia in modo banale. In una partita come questa sarebbero servite le sue giocate e la sua personalità. Sono mancate.

All.: Stefano PIOLI 5,5 - Altra sconfitta in Champions, la quarta in 6 partite, e stavolta c'è poco da recriminare (assenze a parte). Il Liverpool detta legge a San Siro nonostante una squadra imbottita di riserve. L'eliminazione fa male, ma è meritata per quanto fatto vedere complessivamente nel girone.

Le pagelle del Liverpool

ALISSON 6,5 - Sul gol di Tomori è ingannato dal mezzo liscio di Minamino. Bravo a chiudere lo specchio su Kessié che gli si era presentato davanti.

Neco WILLIAMS 6,5 - Dalla sua parte lo spauracchio è Theo Hernandez, ma in realtà è più lui a costringere sulla difensiva il terzino rossonero.

dal 93' Conor BRADLEY s.v. - Entra nel recupero, ingiudicabile.



Ibrahima KONATÉ 6,5 - Fa valere il suo fisico e non va mai in sofferenza di fronte agli attacchi del Milan.

Nathaniel PHILLIPS 6,5 - Serata senza particolari ansie, Ibrahimovic non lo impensierisce mai e lui non concede nulla.

Kostas TSIMIKAS 6 - Rischia il fallo da rigore su Kessié con un'entrata al limite. Bene in copertura, impreciso quando si propone in avanti, comunquen generoso.

Alex OXLADE-CHAMBERLAIN 7 - Il gol di Salah è per buona parte sua: dribbling a cancellare Salah e gran botta non trattenuta da Maignan. Lavoro di copertura fondamentale, bellissima prova.

Tyler MORTON 6 - Moto perpetuo in mezzo al campo e buon lavoro di filtro. Dopo il gol di Origi si concede qualche libertà anche negli ultimi trenta metri.

Takumi MINAMINO 5 - Disattenzione fatale sul gol di Tomori: non interviene sul primo palo e mette nei guai Alisson.

dal 93' Max WOLTMAN s.v. - Entra nel recupero, ingiudicabile.

Mohamed SALAH 7 - Gioca su ritmi non eccelsi, ma quando tocca il pallone regala sempre sprazzi di classe. Prontissimo a insaccare la rete dell'1-1 sulla respinta di Maignan.

dal 64' Naby KEITA6 - Si dedica a fare densità in mezzo al campo quando ormai il Liverpool pensa più a gestire che ad affondare.

Divock ORIGI 7 - Svaria su tutto il fronte offensivo allargandosi spesso sulla sinistra. Firma il gol dell'1-2 con un colpo di testa solo apparentemente semplice. Ispirato e concreto.

dall'80' FABINHO s.v. - Entra nel finale, non giudicabile.

Sadio MANÉ 6,5 - Gigioneggia sulla sinistra mettendo lo zampino nell'azione dell'1-2 quando sfrutta da rapace l'erroraccio di Tomori.

dal 64' Joe GOMEZ 6 - Buon senso della posizione e gestione del finale di gara con grande tranquillità.

All.: Jurgen KLOPP 7 - Infarcisce la squadra di seconde linee e di giovani, ma la qualità e l'intensità della manovra ne risentono davvero poco. Prestazione di livello e vittoria meritatissima. Chiude il girone a punteggio pieno e conferma di essere alla guida di una corazzata favorita d'obbligo per la vittoria della Champions.

