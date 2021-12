Notte della verità per il Milan che a San Siro riceve la visita del Liverpool in un match valido per la sesta e ultima giornata del Girone B di Champions League. Partita che a livello di classifica non ha niente da dire per i Reds, già qualificati agli ottavi di finale, e che invece è decisiva per il cammino europeo dei rossoneri. La squadra di Pioli ha infatti a disposizione un solo risultato per continuare a sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta: la vittoria. Ma il destino del Diavolo passa anche dal risultato di Porto-Atletico Madrid: un successo dei portoghesi, infatti, sancirebbe l'eliminazione di Ibrahimovic e compagni anche in caso di successo contro il Liverpool. Arbitra l'incontro l'olandese Danny Makkelie. Calcio d'inizio alle ore 21. All'andata ad Anfield finì 3-2 per gli inglesi.